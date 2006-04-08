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    «Ювентусу» нужно набрать одно очко в семи турах, чтобы стать чемпионом Италии

    Теги Ювентус серия А Италия Наполи Футбол

    «Наполи» не смог обыграть «Дженоа» в матче 31-го тура чемпионата Италии (1:1).

    Таким образом, за 7 туров до конца сезона в серии А отрыв лидера, «Ювентуса», от второго места увеличился до 20 очков.

    Чтобы оформить чемпионство, «Ювентусу» достаточно в семи матчах набрать одно очко. Поскольку в серии А главный показатель при равенстве по очкам – личные встречи, «Наполи» не сможет обойти туринцев, если они возьмут хотя бы одно очко.

    В предстоящих семи матчах «Ювентус» сыграет со СПАЛ (в гостях), «Фиорентиной» (дома), «Интером» (в гостях), «Торино» (дома), «Ромой» (в гостях), «Аталантой» (дома) и «Сампдорией» (в гостях).

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