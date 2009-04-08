«Уотфорд» вышел в финал Кубка Англии впервые за 35 лет, отыгравшись с 0:2 у «Вулверхэмптона»

«Уотфорд» обыграл (3:2 ОТ) в матче полуфинала Кубка Англии.

«Шершни» уступали 0:2 к 79-й минуте, однако затем один гол отыграл Жерар Делофеу, затем в добавленное ко второму тайму время реализовал пенальти капитан Трой Дини, а в первом овертайме Делофеу забил победный мяч, оформив дубль.

«Уотфорд» всего во второй раз в своей истории сыграет в финале Кубка Англии. Первый был в 1984 году. Тогда команда уступила «Эвертону».

Получи скидку на новые кроссовки, плавки, шорты и многое другое!