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    «Уотфорд» вышел в финал Кубка Англии впервые за 35 лет, отыгравшись с 0:2 у «Вулверхэмптона»

    Теги Уотфорд премьер-лига Англия Кубок Англии Вулверхэмптон Трой Дини Хавьер Грасия Футбол

    «Уотфорд» обыграл «Вулверхэмптон» (3:2 ОТ) в матче полуфинала Кубка Англии.

    «Шершни» уступали 0:2 к 79-й минуте, однако затем один гол отыграл Жерар Делофеу, затем в добавленное ко второму тайму время реализовал пенальти капитан «Уотфорда» Трой Дини, а в первом овертайме Делофеу забил победный мяч, оформив дубль.

    «Уотфорд» всего во второй раз в своей истории сыграет в финале Кубка Англии. Первый был в 1984 году. Тогда команда уступила «Эвертону».

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