Чемпионат Италии. «Наполи» поделил очки с «Дженоа», «Интер» сыграл вничью с «Аталантой»

В 31-м туре серии А «Ювентус» выиграл у «Милана» (2:1), «Сампдория» уступила «Роме» (0:1), «Интер» сыграл вничью с «Аталантой» (0:0).
На Sports.ru можно было посмотреть трансляции матчей в прямом эфире.
Чемпионат Италии
31-й тур
- Дата проведения
- 7 апреля, 13.30, «Артемио Франки»
- Гол:
- 0:1 – 84 Чиофани.
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Фиорентина –
Лафон, Лорини, Пеццелья, Миленкович, Бираги, Бенасси (Дабо, 58), Верету, Жерсон (Симеоне, 58), Кьеза, Муриэль (Влахович, 79), Миральяс.
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Фрозиноне –
Спортьелло, Гольданига, Саламон, Капуано, Паганини, Чибса, Саммарко (Майелло, 46), Вальцаниа (Дзампано, 80), Бегетто, Пинамонти, Тротта (Чиофани, 68).
- Предупреждения:
- Бегетто (41), Паганини (59), Капуано (71), Гольданига (90), Дабо (90).
- Дата проведения
- 7 апреля, 16.00, «Фриули»
- Голы:
- 0:1 – 11 Капуто, 1:1 – 14 де Пауль, 1:2 – 24 Крунич, 2:2 – 41, пенальти де Пауль, 3:2 – 45 Мандрагора.
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Удинезе –
Муссо, Опоку, Трост-Эконг, Самир, Ларсен, Фофана (Сандро, 90), Мандрагора, де Пауль, Зегелар, Лазанья (Пуссетто, 82), Окака Чука (Де Майо, 66).
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Эмполи –
Дронговски, Майетта (Мчедлидзе, 72), Сильвестре, Весели, Беннасер, Ди Лоренцо, Паяч (Антонелли, 46), Траоре (Учан, 81), Крунич, Фариас, Капуто.
- Предупреждения:
- Самир (10), Паяч (18), Майетта (39), Сильвестре (44), Зегелар (58), Мандрагора (87), Капуто (90).
- Удаление:
- Зегелар (63).
- Дата проведения
- 7 апреля, 16.00, «Сарденья»
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Кальяри –
Краньо, Каччаторе, Чеппителли, Романья, Пеллегрини, Фараго, Чигарини (Брадарич, 74), Ионицэ (Падоин, 87), Барелла, Паволетти, Жоао Педро (Бирса, 78).
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СПАЛ –
Вивиано, Бонифаци, Викари, Фелипе, Дикманн (Петанья, 71), Скьяттарелла (Валоти, 83), Миссироли, Куртич (Коста, 63), Фарес, Палоски, Антенуччи.
- Дата проведения
- 7 апреля, 19.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
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Интер –
Ханданович, Д`Амброзио, Миранда, Шкриньяр, Асамоа, Гальярдини (Валеро, 66), Брозович (Наингголан, 23), Политано (Кейта Бальде, 77), Весино, Перишич, Икарди.
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Аталанта –
Голлини, Манчини, Гимшити, Паломино (Масьелло, 62), Хатебур, де Рон, Фройлер, Кастань, Пашалич (Барроу, 74), Иличич (Пессина, 82), Гомес.
- Дата проведения
- 7 апреля, 19.00, «Стадио Олимпико»
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Лацио –
Стракоша, Габаррон, Ачерби, Раду, Марушич, Пароло (Милинкович-Савич, 69), Бадель (Лейва, 80), Луис Альберто, Лулич, Иммобиле, Кайседо (Корреа, 63).
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Сассуоло –
Консильи, Демирал, Маньяни, Пелузо, Лирола, Данкан (Бурабия, 83), Сенси, Локателли (Маньянелли, 66), Рожерио, Матри (Берарди, 73), Бога.
- Дата проведения
- 7 апреля, 21.30, «Сан-Паоло»
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Наполи –
Карнезис, Хюсай (Уна, 87), Максимович, Кулибали, Гулям (Мариу Руй, 76), Кальехон, Фабиан Руис, Аллан (Инсинье, 67), Зелиньски, Мертенс, Милик.
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Дженоа –
Раду, Педру Перейра, Бираски, Гюнтер, Кришито, Лазович, Стураро, Велозу (Радованович, 77), Бесса (Пеццелла, 82), Пандев (Ролон, 62), Куаме.
- Удаление:
- Стураро (28).
- Дата проведения
- 8 апреля, 21.30, «Ренато Далль'Ара»
- Дата проведения
- 6 апреля, 16.00, «Эннио Тардини»
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Парма –
Сепе, Сьерральта, Якопони, Гальоло, Гаццола (Скоццарелла, 88), Ригони, Барилла, Димарко (Бастони, 90), Куцка, Спрокати, Чераволо (Силигарди, 72).
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Торино –
Сиригу, Иццо, Нкулу, Моретти, де Сильвестри, Ринкон (Париджини, 57), Мейте, Ансальди (Дзадза, 66), Базелли, Беренгер, Белотти.
- Дата проведения
- 6 апреля, 19.00, «Альянц Стэдиум»
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Ювентус –
Шченсны, Ругани, Бонуччи, Алекс Сандро, Де Шильо, Бентанкур, Джан (Хедира, 25), Бернардески, Спинаццола (Пьянич, 61), Дибала (Кин, 66), Манджукич.
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Милан –
Рейна, Калабрия (Кутроне, 84), Мусаккьо, Романьоли, Родригес, Кессиэ, Бакайоко, Чалханоглу, Сусо (Кастильехо, 76), Пионтек, Борини.
- Предупреждения:
- Бернардески (41), Мусаккьо (59), Чалханоглу (77), Манджукич (86).
- Дата проведения
- 6 апреля, 21.30, «Луиджи Феррарис»
- Гол:
- 0:1 – 75 де Росси.
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Сампдория –
Аудеро, Сала, Тонелли, Андерсен, Мурру, Прат, Роналду Виейра (Сау, 89), Линетти (Габбьядини, 58), Сапонара (Янкто, 58), Дефрель, Куальярелла.
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Рома –
Миранте, Карсдорп (Жезус, 51), Манолас, Фасио, Коларов, Кристанте, де Росси, Дзаньоло, Пеллегрини (Джеко, 66), Клюйверт (Эль-Шаарави, 72), Шик.
- Предупреждения:
- Сапонара (38), Шик (41), Коларов (43), Габбьядини (88).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.