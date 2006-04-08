Чемпионат Италии. «Наполи» поделил очки с «Дженоа», «Интер» сыграл вничью с «Аталантой»

В 31-м туре серии А «Ювентус» выиграл у «Милана» (2:1), «Сампдория» уступила «Роме» (0:1), «Интер» сыграл вничью с «Аталантой» (0:0).

На Sports.ru можно было посмотреть трансляции матчей в прямом эфире.

Чемпионат Италии

31-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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