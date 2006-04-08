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    Чемпионат Италии. «Наполи» поделил очки с «Дженоа», «Интер» сыграл вничью с «Аталантой»

    Теги Интер Рома Милан Кьево Эмполи Парма Удинезе Сампдория Кальяри Лацио Аталанта Торино Фиорентина Ювентус серия А Италия результаты Наполи Болонья Дженоа Фрозиноне Сассуоло СПАЛ Футбол

    В 31-м туре серии А «Ювентус» выиграл у «Милана» (2:1), «Сампдория» уступила «Роме» (0:1), «Интер» сыграл вничью с «Аталантой» (0:0).

    На Sports.ru можно было посмотреть трансляции матчей в прямом эфире.

    Чемпионат Италии

    31-й тур

    Фиорентина – Фрозиноне 0:1 (0:0, 0:1)
    Дата проведения
    7 апреля, 13.30, «Артемио Франки»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    0:1 – 84 Чиофани.
    ФиорентинаЛафон, Лорини, Пеццелья, Миленкович, Бираги, Бенасси (Дабо, 58), Верету, Жерсон (Симеоне, 58), Кьеза, Муриэль (Влахович, 79), Миральяс.
    ФрозинонеСпортьелло, Гольданига, Саламон, Капуано, Паганини, Чибса, Саммарко (Майелло, 46), Вальцаниа (Дзампано, 80), Бегетто, Пинамонти, Тротта (Чиофани, 68).
    Предупреждения:
    Бегетто (41), Паганини (59), Капуано (71), Гольданига (90), Дабо (90).

     

    Удинезе – Эмполи 3:2 (3:2, 0:0)
    Дата проведения
    7 апреля, 16.00, «Фриули»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 11 Капуто, 1:1 – 14 де Пауль, 1:2 – 24 Крунич, 2:2 – 41, пенальти де Пауль, 3:2 – 45 Мандрагора.
    УдинезеМуссо, Опоку, Трост-Эконг, Самир, Ларсен, Фофана (Сандро, 90), Мандрагора, де Пауль, Зегелар, Лазанья (Пуссетто, 82), Окака Чука (Де Майо, 66).
    ЭмполиДронговски, Майетта (Мчедлидзе, 72), Сильвестре, Весели, Беннасер, Ди Лоренцо, Паяч (Антонелли, 46), Траоре (Учан, 81), Крунич, Фариас, Капуто.
    Предупреждения:
    Самир (10), Паяч (18), Майетта (39), Сильвестре (44), Зегелар (58), Мандрагора (87), Капуто (90).
    Удаление:
    Зегелар (63).

     

    Кальяри – СПАЛ 2:1 (1:1, 1:0)
    Дата проведения
    7 апреля, 16.00, «Сарденья»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 3 Фараго, 1:1 – 18, пенальти Антенуччи, 2:1 – 60 Паволетти.
    КальяриКраньо, Каччаторе, Чеппителли, Романья, Пеллегрини, Фараго, Чигарини (Брадарич, 74), Ионицэ (Падоин, 87), Барелла, Паволетти, Жоао Педро (Бирса, 78).
    СПАЛВивиано, Бонифаци, Викари, Фелипе, Дикманн (Петанья, 71), Скьяттарелла (Валоти, 83), Миссироли, Куртич (Коста, 63), Фарес, Палоски, Антенуччи.
    Предупреждения:
    Чеппителли (18), Дикманн (25), Чигарини (30), Фелипе (56), Фарес (59), Паволетти (68), Каччаторе (90).

     

    Интер – Аталанта 0:0 (0:0, 0:0)
    Дата проведения
    7 апреля, 19.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
    превью матча онлайн статистика
    ИнтерХанданович, Д`Амброзио, Миранда, Шкриньяр, Асамоа, Гальярдини (Валеро, 66), Брозович (Наингголан, 23), Политано (Кейта Бальде, 77), Весино, Перишич, Икарди.
    АталантаГоллини, Манчини, Гимшити, Паломино (Масьелло, 62), Хатебур, де Рон, Фройлер, Кастань, Пашалич (Барроу, 74), Иличич (Пессина, 82), Гомес.
    Предупреждения:
    Голлини (2), Манчини (63), Политано (73).

    Лацио – Сассуоло 2:2 (0:0, 2:2)
    Дата проведения
    7 апреля, 19.00, «Стадио Олимпико»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 53, пенальти Иммобиле, 1:1 – 57 Рожерио, 1:2 – 89 Берарди, 2:2 – 90 Лулич.
    ЛациоСтракоша, Габаррон, Ачерби, Раду, Марушич, Пароло (Милинкович-Савич, 69), Бадель (Лейва, 80), Луис Альберто, Лулич, Иммобиле, Кайседо (Корреа, 63).
    СассуолоКонсильи, Демирал, Маньяни, Пелузо, Лирола, Данкан (Бурабия, 83), Сенси, Локателли (Маньянелли, 66), Рожерио, Матри (Берарди, 73), Бога.
    Предупреждения:
    Пароло (31), Локателли (52), Бадель (78).

    Наполи – Дженоа 1:1 (1:1, 0:0)
    Дата проведения
    7 апреля, 21.30, «Сан-Паоло»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 34 Мертенс, 1:1 – 45 Лазович.
    НаполиКарнезис, Хюсай (Уна, 87), Максимович, Кулибали, Гулям (Мариу Руй, 76), Кальехон, Фабиан Руис, Аллан (Инсинье, 67), Зелиньски, Мертенс, Милик.
    ДженоаРаду, Педру Перейра, Бираски, Гюнтер, Кришито, Лазович, Стураро, Велозу (Радованович, 77), Бесса (Пеццелла, 82), Пандев (Ролон, 62), Куаме.
    Предупреждения:
    Аллан (24), Хюсай (67).
    Удаление:
    Стураро (28).

    Болонья – Кьево
    Дата проведения
    8 апреля, 21.30, «Ренато Далль'Ара»
    превью матча онлайн статистика

     

    Парма – Торино 0:0 (0:0, 0:0)
    Дата проведения
    6 апреля, 16.00, «Эннио Тардини»
    превью матча онлайн статистика
    ПармаСепе, Сьерральта, Якопони, Гальоло, Гаццола (Скоццарелла, 88), Ригони, Барилла, Димарко (Бастони, 90), Куцка, Спрокати, Чераволо (Силигарди, 72).
    ТориноСиригу, Иццо, Нкулу, Моретти, де Сильвестри, Ринкон (Париджини, 57), Мейте, Ансальди (Дзадза, 66), Базелли, Беренгер, Белотти.
    Предупреждения:
    Ринкон (3), Гальоло (22), Гаццола (50), Белотти (57), Ансальди (60), Дзадза (75), Сьерральта (77), Иццо (86), Куцка (90).

     

    Ювентус – Милан 2:1 (0:1, 2:0)
    Дата проведения
    6 апреля, 19.00, «Альянц Стэдиум»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 39 Пионтек, 1:1 – 60, пенальти Дибала, 2:1 – 84 Кин.
    ЮвентусШченсны, Ругани, Бонуччи, Алекс Сандро, Де Шильо, Бентанкур, Джан (Хедира, 25), Бернардески, Спинаццола (Пьянич, 61), Дибала (Кин, 66), Манджукич.
    МиланРейна, Калабрия (Кутроне, 84), Мусаккьо, Романьоли, Родригес, Кессиэ, Бакайоко, Чалханоглу, Сусо (Кастильехо, 76), Пионтек, Борини.
    Предупреждения:
    Бернардески (41), Мусаккьо (59), Чалханоглу (77), Манджукич (86).

    Сампдория – Рома 0:1 (0:0, 0:1)
    Дата проведения
    6 апреля, 21.30, «Луиджи Феррарис»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    0:1 – 75 де Росси.
    СампдорияАудеро, Сала, Тонелли, Андерсен, Мурру, Прат, Роналду Виейра (Сау, 89), Линетти (Габбьядини, 58), Сапонара (Янкто, 58), Дефрель, Куальярелла.
    РомаМиранте, Карсдорп (Жезус, 51), Манолас, Фасио, Коларов, Кристанте, де Росси, Дзаньоло, Пеллегрини (Джеко, 66), Клюйверт (Эль-Шаарави, 72), Шик.
    Предупреждения:
    Сапонара (38), Шик (41), Коларов (43), Габбьядини (88).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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