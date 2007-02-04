«Реал» приблизился к «Барсе», Овечкин проиграл 8 раз подряд, «Ман Сити» разбил «Арсенал», в США прошел Супербоул и другие новости утра

1. «Ман Сити» разбомбил «Арсенал» в центральном матче 25-го тура английской премьер-лиги. Агуэро сделал хет-трик, забив один из голов рукой. В другом заметном матче «Ман Юнайтед» обыграл «Лестер», сделав статистику Сульшера-тренера еще более убедительной. Сегодня вечером «Ливерпуль» столкнется с «Вест Хэмом».

2. Поисковики нашли самолет пропавшего форварда Эмилиано Салы на дне Ла-Манша.

3. В испанской примере «Атлетико» проиграл и отстал от «Барселоны», а «Реал» победил и приблизился к «Барселоне». Бензема продолжает забивать.

4. В итальянской серии А «Милан» сыграл вничью с «Ромой», «Болонья» победила «Интер».

5. Давайте еще и про французский футбол напишем, ведь «Лион» отвесил оплеуху «ПСЖ»! Прервалась 20-матчевая беспроигрышная серия парижан в чемпионате.

6. В НХЛ «Вашингтон» проиграл «Бостону», «Калгари» победил «Каролину», «Монреаль» был сильнее «Эдмонтона». У «Кэпиталс» 8 поражений в последних 9 матчах. А с Овечкиным в составе они проиграли 8 раз подряд.

7. В КХЛ «Локомотив» победил «Сочи», «Торпедо» уступило в овертайме «Нефтехимику».

8. Жозе Моуринью проведет стартовое вбрасывание на матче «Авангард» – СКА. Это стильно или попросту неуместно?

9. Сборная России по биатлону показала худший результат в истории, завоевав на юниорском чемпионате мира 2 медали в 16 гонках.

10. Прыгун с трамплина Евгений Климов занял 2-е место на этапе Кубка мира в немецком Оберстдорфе. Конькобежцы Кулижников и Юсков одержали победы в рамках этапа Кубка мира в норвежском Хамаре.

11. Теперь о юниорском фигурном катании. Александра Трусова выиграла первенство России, Алена Косторная – 2-я, Анна Щербакова – 3-я. В соревнованиях парней чемпионом стал Даниил Самсонов, Петр Гуменник – 2-й, Роман Савосин – 3-й.

12. В НБА «Мемфис» выиграл у «Нью-Йорка», «Бостон» победил «Оклахома-Сити».

13. В финале турнира WTA в Санкт-Петербурге Бертенс обыграла Векич и взяла 8-й титул в карьере.

14. В НФЛ прошел главный матч сезона – Супербоул, «Пэтс» играли с «Рэмс». Если не боитесь спойлеров, вам сюда.

Евгений Плющенко: «Волков не оскорблял Тутберидзе, а сказал правду. Почему у нее нет взрослых спортсменов, если она супертренер?»