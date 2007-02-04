НХЛ. «Вашингтон» проиграл 8 матчей подряд с Овечкиным в составе

«Вашингтон» проиграл «Бостону» (0:1) в рамках регулярного чемпионата .

Столичная команда проиграла 8 матчей подряд с нападающим в составе.

Напомним, команда тренера Тодда Рирдена проиграла 8 из 9 последних матчей. Во встрече с «Калгари», в которой одержал победу (4:3), Овечкин не участвовал из-за дисквалификации за пропуск Матча звезд НХЛ.

В восьми последних матчах Овечкин набрал 8 (5+3) баллов при показателе полезности «-4».

Подробную статистику можно посмотреть здесь.