НХЛ. «Вашингтон» проиграл 8 матчей подряд с Овечкиным в составе

«Вашингтон» проиграл «Бостону» (0:1) в рамках регулярного чемпионата НХЛ.
Столичная команда проиграла 8 матчей подряд с нападающим Александром Овечкиным в составе.
Напомним, команда тренера Тодда Рирдена проиграла 8 из 9 последних матчей. Во встрече с «Калгари», в которой «Вашингтон» одержал победу (4:3), Овечкин не участвовал из-за дисквалификации за пропуск Матча звезд НХЛ.
В восьми последних матчах Овечкин набрал 8 (5+3) баллов при показателе полезности «-4».
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