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    НХЛ. «Вашингтон» проиграл 8 матчей подряд с Овечкиным в составе

    Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Хоккей

    «Вашингтон» проиграл «Бостону» (0:1) в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

    Столичная команда проиграла 8 матчей подряд с нападающим Александром Овечкиным в составе. 

    Напомним, команда тренера Тодда Рирдена проиграла 8 из 9 последних матчей. Во встрече с «Калгари», в которой «Вашингтон» одержал победу (4:3), Овечкин не участвовал из-за дисквалификации за пропуск Матча звезд НХЛ. 

    В восьми последних матчах Овечкин набрал 8 (5+3) баллов при показателе полезности «-4».

    Подробную статистику можно посмотреть здесь

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