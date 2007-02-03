Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Климов стал вторым на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина

    Теги Кубок мира результаты прыжки с трамплина сборная Австрии (прыжки с трамплина) сборная России (прыжки с трамплина) сборная Норвегии (прыжки с трамплина) сборная Польши (прыжки с трамплина) сборная Японии (прыжки с трамплина) сборная Словении (прыжки с трамплина) сборная Германии (прыжки с трамплина) Камиль Стох Евгений Климов Петр Жила Штефан Крафт Даниэль Андре Танде Йоханн Андре Форфанг Маркус Айзенбихлер Давид Кубацки Рею Кобаяси Якуб Вольны Тими Зайц Лыжные виды

    Российский прыгун с трамплина Евгений Климов стал вторым на этапе Кубка мира в немецком Оберстдорфе.

    Это второй подиум для россиянина в текущем сезоне – первым была победа на этапе Кубка мира польской Висле 18 ноября.

    Сегодня Климову исполнилось 25 лет.

    Прыжки с трамплина

    Кубок мира

    Оберстдорф, Германия

    Мужчины

    HS235

    1. Камиль Стох (Польша) – 413,2 (214,5 м + 227,5 м)
    2. Евгений Климов (Россия) – 407,9 (220,5+223,5)
    3. Давид Кубацки (Польша) – 405,4 (207,0+228,5)
    4. Петр Жила (Польша) – 400,4 (217,0+220,5)
    5. Даниэль Андре Танде (Норвегия) – 398,3 (203,5+226,0)
    6. Якуб Вольны (Польша) – 391,1 (216,0+211,5)
    7. Штефан Крафт (Австрия) – 379,8 (206,0+213,0)
    8. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия) – 378,0 (203,5+216,5)
    9. Рею Кобаяси (Япония) – 377,5 (220,5+206,0)
    10. Маркус Айзенбихлер (Германия) – 374,8 (210,5+206,5)...
    13. Тими Зайц (Словения) – 368,5 (207,5+201,5)

    У России – первая в истории победа на трамплине! Запомните Евгения Климова

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Включите уведомления,
    чтобы быть в курсе самых важных новостей