Климов стал вторым на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина

Российский прыгун с трамплина стал вторым на этапе Кубка мира в немецком Оберстдорфе.

Это второй подиум для россиянина в текущем сезоне – первым была победа на этапе Кубка мира польской Висле 18 ноября.

Сегодня Климову исполнилось 25 лет.

Прыжки с трамплина

мира

Оберстдорф, Германия

Мужчины

HS235



1. Камиль Стох (Польша) – 413,2 (214,5 м + 227,5 м)

2. Евгений Климов (Россия) – 407,9 (220,5+223,5)

3. Давид Кубацки (Польша) – 405,4 (207,0+228,5)

4. Петр Жила (Польша) – 400,4 (217,0+220,5)

5. Даниэль Андре Танде (Норвегия) – 398,3 (203,5+226,0)

6. Якуб Вольны (Польша) – 391,1 (216,0+211,5)

7. Штефан Крафт (Австрия) – 379,8 (206,0+213,0)

8. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия) – 378,0 (203,5+216,5)

9. Рею Кобаяси (Япония) – 377,5 (220,5+206,0)

10. Маркус Айзенбихлер (Германия) – 374,8 (210,5+206,5)...

13. Тими Зайц (Словения) – 368,5 (207,5+201,5)

У России – первая в истории победа на трамплине! Запомните Евгения Климова