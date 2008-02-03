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    Первенство России. Косторная, Щербакова, Трусова и Тараканова выйдут на лед с произвольными программами

    Теги сборная России результаты чемпионат России среди юниоров женское катание Анна Тарусина Анна Щербакова Александра Трусова Анастасия Тараканова Виктория Васильева Алена Косторная Алена Канышева Ксения Синицына Анастасия Костюк Виктория Сафонова Фигурное катание

    Сегодня в Перми на первенстве России среди юниоров девушки выступят с произвольными программами. После первого соревновательного дня лидирует Алена Косторная.

    Первенство России 

    Пермь 

    Девушки

    Произвольная программа

    Начало - 17.15 по московскому времени, прямая трансляция - на сайте Первого канала.

    Вторая разминка

    7. Анна Фролова
    8. Мария Смирнова
    9. Анастасия Костюк
    10. Александра Трусова
    11. Виктория Сафонова
    12. Алена Канышева

    Третья разминка

    13. Ксения Синицына
    14. Анна Тарусина
    15. Виктория Васильева 
    16. Анастасия Тараканова
    17. Алена Косторная
    18. Анна Щербакова

    Положение после короткой программы

    1. Алена Косторная – 79,97
    2. Анна Щербакова – 77,17
    3. Анастасия Тараканова – 73,53
    4. Ксения Синицына – 73,31
    5. Анна Тарусина – 71,51
    6. Виктория Васильева – 70,41
    7. Александра Трусова – 69,55
    8. Виктория Сафонова – 69,25
    9. Алена Канышева – 67,66
    10. Анна Фролова – 65,66

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