Евгений Плющенко: «Волков не оскорблял Тутберидзе, а сказал правду. Почему у нее нет взрослых спортсменов, если она супертренер?»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию считает, что тренер Александр Волков не оскорблял в своем интервью .

Волков, который сейчас работает в академии Плющенко, отметил, что «Тутберидзе держит девочек под колоссальным давлением, выжимает из них то, что может. А потом они уходят».

«Человек, тренер, с которым я работаю в одной команде, высказал свое мнение. А на свое мнение имеет право каждый. Он же никого не оскорбил. Он ни в коем случае не оскорблял Тутберидзе. Он по делу сказал, что в ее группе нет взрослых спортсменов, которые на сегодняшний день катаются так же качественно, как в 14 лет. Кого он этим оскорбил? Никого.



Он правильно сказал, что в группе Тутберидзе есть технарь Сережа Дудаков. А то, что он сказал так, как оно, в общем-то, и есть, это его право. Кто-то говорит, что это зависть. Нет никакой зависти, просто специалист Волков, который работает 15 лет тренером, говорит правду.

Он рассказывает, как не хотели брать на каток «Хрустальный», как он настаивал, чтобы ее взяли, как помог в этом вопросе Виктор Кудрявцев. Кого он оскорбил? Он же не сказал про кого-то, что тот плохой тренер.



Он дал понять, что классная команда у Тутберидзе, но в ее группе взрослых спортсменов нет. А почему нет, если она супертренер? Значит, есть определенная какая-то планка. Это классная планка, но ограничивается возрастом спортсменов в 14-15 лет. Это супер, но нам нужны и более взрослые спортсмены. Вот про что он говорил. Волков рассказал историю. Правду», – сказал Плющенко.

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