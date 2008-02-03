«МЮ» победил «Лестер» за счет гола Рэшфорда с паса Погба. У Сульшера 9 побед в 10 матчах

В 25-м туре премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» победил «Лестер».

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

С того момента, как Оле-Гуннар Сульшер сменил Жозе Моуринью в качестве тренера «Манчестер Юнайтед», команда провела 10 матчей в различных турнирах и одержала 9 побед.

Таблица премьер-лиги

Статистика премьер-лиги