«МЮ» победил «Лестер» за счет гола Рэшфорда с паса Погба. У Сульшера 9 побед в 10 матчах

В 25-м туре премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» победил «Лестер».
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
С того момента, как Оле-Гуннар Сульшер сменил Жозе Моуринью в качестве тренера «Манчестер Юнайтед», команда провела 10 матчей в различных турнирах и одержала 9 побед.
- Дата проведения
- 3 февраля, 17.05, «Кинг Пауэр»
- Гол:
- 0:1 – 9 Рэшфорд.
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Лестер –
Шмейхель, Эванс, Чилуэлл, Рикарду Перейра, Магуайр, Менди (Ихеаначо, 84), Ндиди, Мэддисон (Геззаль, 62), Грэй (Окадзаки, 74), Барнс, Варди.
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Байи, Шоу, Янг, Линделеф, Эррера, Матич, Погба, Лингард (Джонс, 90), Санчес (Марсьяль, 67), Рэшфорд (Лукаку, 78).