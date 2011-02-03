⚡ Самсонов выиграл первенство России среди юниоров, Гуменник – 2-й, Савосин – 3-й

Даниил Самсонов выиграл первенство России среди юниоров в Перми.

В произвольной программе 13-летний фигурист исполнил лутц в четыре оборота и два тройных акселя.

Самсонов не сможет представлять Россию на чемпионате мира среди юниоров-2019 в Загребе, так как не проходит по возрасту.

Первенство России

Пермь

Юноши

Произвольная программа

Итоговое положение

1. Даниил Самсонов – 249,33

2. Петр Гуменник – 236,72

3. Роман Савосин – 229,52

4. Алексей Ерохов – 225,34

5. Артур Даниелян – 224,92

6. Егор Мурашов – 221,17

7. Георгий Куница – 221,17

8. Егор Рухин – 220,72

9. Андрей Кутовой – 220,26

10. Илья Яблоков – 214,70

11. Андрей Мозалев – 211,41

12. Артем Ковалев – 207,38

Произвольная программа

1. Даниил Самсонов – 162,26

2. Алексей Ерохов – 153,01

3. Роман Савосин – 150,81

4. Петр Гуменник – 150,78

5. Егор Рухин – 144,82

6. Андрей Кутовой – 143,66

7. Егор Мурашов – 141,37

8. Артур Даниелян – 140,92

9. Георгий Куница – 140,80

10. Илья Яблоков – 139,32

11. Артем Ковалев – 133,01

12. Андрей Мозалев – 131,56