⚡ Самсонов выиграл первенство России среди юниоров, Гуменник – 2-й, Савосин – 3-й

Даниил Самсонов выиграл первенство России среди юниоров в Перми.
В произвольной программе 13-летний фигурист исполнил лутц в четыре оборота и два тройных акселя.
Самсонов не сможет представлять Россию на чемпионате мира среди юниоров-2019 в Загребе, так как не проходит по возрасту.
Первенство России
Пермь
Юноши
Произвольная программа
Итоговое положение
1. Даниил Самсонов – 249,33
2. Петр Гуменник – 236,72
3. Роман Савосин – 229,52
4. Алексей Ерохов – 225,34
5. Артур Даниелян – 224,92
6. Егор Мурашов – 221,17
7. Георгий Куница – 221,17
8. Егор Рухин – 220,72
9. Андрей Кутовой – 220,26
10. Илья Яблоков – 214,70
11. Андрей Мозалев – 211,41
12. Артем Ковалев – 207,38
Произвольная программа
1. Даниил Самсонов – 162,26
2. Алексей Ерохов – 153,01
3. Роман Савосин – 150,81
4. Петр Гуменник – 150,78
5. Егор Рухин – 144,82
6. Андрей Кутовой – 143,66
7. Егор Мурашов – 141,37
8. Артур Даниелян – 140,92
9. Георгий Куница – 140,80
10. Илья Яблоков – 139,32
11. Артем Ковалев – 133,01
12. Андрей Мозалев – 131,56