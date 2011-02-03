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    ⚡ Самсонов выиграл первенство России среди юниоров, Гуменник – 2-й, Савосин – 3-й

    Теги сборная России результаты чемпионат России среди юниоров мужское катание Петр Гуменник Егор Мурашов Роман Савосин Георгий Куница Егор Рухин Артур Даниелян Андрей Мозалев Даниил Самсонов Илья Яблоков Фигурное катание

    Даниил Самсонов выиграл первенство России среди юниоров в Перми. 

    В произвольной программе 13-летний фигурист исполнил лутц в четыре оборота и два тройных акселя.

    Самсонов не сможет представлять Россию на чемпионате мира среди юниоров-2019 в Загребе, так как не проходит по возрасту. 

    Первенство России 

    Пермь 

    Юноши

    Произвольная программа

    Итоговое положение

    1. Даниил Самсонов – 249,33
    2. Петр Гуменник – 236,72
    3. Роман Савосин – 229,52
    4. Алексей Ерохов – 225,34
    5. Артур Даниелян – 224,92
    6. Егор Мурашов – 221,17
    7. Георгий Куница – 221,17
    8. Егор Рухин – 220,72
    9. Андрей Кутовой – 220,26
    10. Илья Яблоков – 214,70
    11. Андрей Мозалев – 211,41
    12. Артем Ковалев – 207,38

    Произвольная программа

    1. Даниил Самсонов – 162,26
    2. Алексей Ерохов – 153,01
    3. Роман Савосин – 150,81
    4. Петр Гуменник – 150,78
    5. Егор Рухин – 144,82
    6. Андрей Кутовой – 143,66
    7. Егор Мурашов – 141,37
    8. Артур Даниелян – 140,92
    9. Георгий Куница – 140,80
    10. Илья Яблоков – 139,32
    11. Артем Ковалев – 133,01
    12. Андрей Мозалев – 131,56

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