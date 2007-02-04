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    Поисковики нашли самолет Салы на дне Ла-Манша

    Теги Нант премьер-лига Англия лига 1 Франция происшествия Кардифф Сити Эмилиано Сала Футбол

    Стали известны подробности поиска пропавшего самолета, в котором был нападающий «Кардиффа» Эмилиано Сала.

    По информации Sky, самолет Piper PA-47 Malibu найден. Об этом уже сообщили родственникам Салы и пилота Дэвида Айбботсона.

    Обломки нашли на дне Ла-Манша неподалеку от острова Гернси. Их идентифицировали как принадлежащие именно этому самолету. Нашли ли тела Салы и Айбботсона, неизвестно.

    Подводные поиски начались в воскресенье, 3 февраля.

    Частная поисковая операция финансируется со средств, собранных на краудфандинговой платформе GoFundMe. К этой минуте собрано более 300 тысяч евро. В четверг, 24 января, полиция Гернси прекратила активные поиски самолета, на котором летел Сала.

    Трансфер Салы стал рекордным для «Кардиффа». Аргентинец уже оформил переход в валлийский клуб, а затем вернулся во Францию, чтобы попрощаться с партнерами по «Нанту». Вместе с ним в самолете находился пилот Дэвид Айбботсон.

    «Кажется, он вот-вот развалится. Как же страшно». Сала понимал, что с самолетом что-то не так

    Рассказ о Сале, который пропал над Ла-Маншем. Он читает о фэн-шуй и мечтает пожить в Африке

    Говорят, на самолете Салы не летают через Ла-Манш. Это не так

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