Россия на юниорском ЧМ-2019 показала худший результат в истории: две медали в 16 гонках

Сборная России по биатлону на юниорском чемпионате мира в словацком Осрблье завоевала две медали в 16 гонках.

В эстафете у юниоров Карим Халили, Ильназ Мухаметзянов, Вадим Истамгулов и Василий Томшин финишировали первыми, обогнав команды Германии и Италии. Халили также завоевал серебро в спринте.

В соревнованиях юниорок, юношей и девушек у российских биатлонистов наград нет. Всего на турнире в Осрблье было разыграно 16 комплектов наград.

Выступление российской команды стало худшим в истории: в 1998 году на юниорском ЧМ в США россияне завоевали три награды (1-0-2). Но тогда было разыграно лишь четыре комплекта медалей: в двух спринтах и двух индивидуальных гонках. На ЧМ-1999 россияне завоевали четыре награды в 8-ми гонках, но остались без золота (0-3-1).