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    Россия на юниорском ЧМ-2019 показала худший результат в истории: две медали в 16 гонках

    Теги чемпионат мира среди юниоров юниорская сборная России юниорская сборная России жен юношеская сборная России юношеская сборная России жен Ильназ Мухаметзянов Василий Томшин Карим Халили Вадим Истамгулов Биатлон

    Сборная России по биатлону на юниорском чемпионате мира в словацком Осрблье завоевала две медали в 16 гонках.

    В эстафете у юниоров Карим Халили, Ильназ Мухаметзянов, Вадим Истамгулов и Василий Томшин финишировали первыми, обогнав команды Германии и Италии. Халили также завоевал серебро в спринте.

    В соревнованиях юниорок, юношей и девушек у российских биатлонистов наград нет. Всего на турнире в Осрблье было разыграно 16 комплектов наград.

    Выступление российской команды стало худшим в истории: в 1998 году на юниорском ЧМ в США россияне завоевали три награды (1-0-2). Но тогда было разыграно лишь четыре комплекта медалей: в двух спринтах и двух индивидуальных гонках. На ЧМ-1999 россияне завоевали четыре награды в 8-ми гонках, но остались без золота (0-3-1).

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