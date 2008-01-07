Несколько болельщиков провели акцию в поддержку Кокорина возле «Газпром Арены»

Несколько болельщиков провели акцию в поддержку нападающего «Зенита» Александра Кокорина около «Газпром Арены».

Собравшиеся несколько раз проскандировали фразу «Саша Кокорин, мы с тобой». В руках у них были плакаты со словами поддержки: «Кирилл и Саша, держитесь. Свободу ребятам. Все будет хорошо».

В настоящее время Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев находятся в СИЗО «Бутырка» по обвинениям в побоях и хулиганстве. В декабре суд продлил срок их заключения под стражей до 8 февраля.

У «Газпром – Арены» прошел флешмоб в поддержку Кокорина. Поздравили с Рождеством pic.twitter.com/MquZbTQGY5 — Igor Novikov (@_novikov_igor) 7 января 2019 г.

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