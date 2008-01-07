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    Несколько болельщиков провели акцию в поддержку Кокорина возле «Газпром Арены»

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия болельщики видео Александр Кокорин Спорт-Экспресс Кокорин и Мамаев Футбол

    Несколько болельщиков провели акцию в поддержку нападающего «Зенита» Александра Кокорина около «Газпром Арены».

    Собравшиеся несколько раз проскандировали фразу «Саша Кокорин, мы с тобой». В руках у них были плакаты со словами поддержки: «Кирилл и Саша, держитесь. Свободу ребятам. Все будет хорошо».

    В настоящее время Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев находятся в СИЗО «Бутырка» по обвинениям в побоях и хулиганстве. В декабре суд продлил срок их заключения под стражей до 8 февраля.

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