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    Самуэльссон – главе комиссии по соответствию WADA: «Поставьте принципы выше политики и не оправдывайте продление дедлайна для России»

    Теги допинг сборная Швеции МОК WADA РУСАДА Себастьян Самуэльссон московская антидопинговая лаборатория Джонатан Тэйлор Биатлон

    Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон ответил на письмо главы комиссии по соответствию WADA Джонатана Тэйлора насчет ситуации с РУСАДА.

    Ранее олимпийский чемпион призвал Тэйлора созвать комиссию, чтобы возобновить отстранение РУСАДА из-за непредоставления доступа к московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря.

    Тэйлор отметил, что двухнедельная задержка связана с урегулированием всех юридических вопросов.

    «Позвольте мне выразить обеспокоенность и тревогу по поводу вашего мнения, которое, как мне кажется, идет вразрез с мнением спортсменов и общественным настроем за пределами WADA. Есть веские причины для моего беспокойства.

    Ваш ответ меня поразил – уверен, что  и многих других тоже – потому что не было ни одного упоминания о том, что в основе борьбы с допингом лежат принципы и идеалы, там не было признания факта, что WADA столкнулось с самым большим скандалом в истории спорта.

    Мистер Тэйлор, не стоит заблуждаться, это не рядовой допинговый случай. Это исключительное мошенничество, поддерживаемое государством, которое общество будет вспоминать ближайшие десятилетия и оценивать действия WADA в этой ситуации. Люди будут спрашивать: действовало ли агентство, руководствуясь убеждениями и принципами, чтобы спасти спорт?

    История помнит провидцев, верующих и идеалистов, которые что-то отстаивают и вершат перемены. История не помнит банковских менеджеров и бюрократов.

    Из-за своей одержимости поиском юридических лазеек, нюансов, компромиссов и политической игры WADA, а теперь и комитет по соответствию быстро становятся банковским менеджером, который использует бюрократию, чтобы прикрыть более масштабные проблемы.

    Мы все хотим юридической надежности, но вы действительно хотите, чтобы ваша независимая комиссия вошла в историю как орган, уклонявшийся от принципов в отношении самого крупного спортивного скандала и активно искавший юридические лазейки и оправдания, в которых большинство видит помощь мошенникам, а не чистым спортсменам и чистому спорту? Ваш ответ проигнорировал одну ключевую тему, что антидопинг – это принцип.

    WADA или МОК до сих пор не восстановили справедливость, поэтому я снова призываю вашу комиссию сделать шаг назад и посмотреть, как все это выглядит со стороны, как это выглядит для мужчин и женщин с улицы, которые ненавидят мошенничество, особенно на государственном уровне.

    Конечно, логика диктует, что вы должны немедленно возобновить отстранение России.

    Обращаясь к вам, мы – спортсмены со всего мира – предлагаем вашей комиссии еще одну возможность не идти по кривой дорожке, по которой уже пошло WADA. А вместо этого пойти по правильной дороге, по тому пути, который запомнит история. Как требует большинство представителей спорта и общества, пожалуйста, поставьте принципы выше политики и избегайте попыток оправдать решение продлить дедлайн для России на две недели», – написал Самуэльссон.

    Все праздники Россию прессуют из-за допинга. Если вы запутались, мы объясним

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