Самуэльссон – главе комиссии по соответствию WADA: «Поставьте принципы выше политики и не оправдывайте продление дедлайна для России»

Шведский биатлонист ответил на письмо главы комиссии по соответствию WADA Джонатана Тэйлора насчет ситуации с .

Ранее олимпийский чемпион призвал Тэйлора созвать комиссию, чтобы возобновить отстранение из-за непредоставления доступа к московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря.

Тэйлор отметил, что двухнедельная задержка связана с урегулированием всех юридических вопросов.

«Позвольте мне выразить обеспокоенность и тревогу по поводу вашего мнения, которое, как мне кажется, идет вразрез с мнением спортсменов и общественным настроем за пределами WADA. Есть веские причины для моего беспокойства.

Ваш ответ меня поразил – уверен, что и многих других тоже – потому что не было ни одного упоминания о том, что в основе борьбы с допингом лежат принципы и идеалы, там не было признания факта, что WADA столкнулось с самым большим скандалом в истории спорта.

Мистер Тэйлор, не стоит заблуждаться, это не рядовой допинговый случай. Это исключительное мошенничество, поддерживаемое государством, которое общество будет вспоминать ближайшие десятилетия и оценивать действия WADA в этой ситуации. Люди будут спрашивать: действовало ли агентство, руководствуясь убеждениями и принципами, чтобы спасти спорт?

История помнит провидцев, верующих и идеалистов, которые что-то отстаивают и вершат перемены. История не помнит банковских менеджеров и бюрократов.

Из-за своей одержимости поиском юридических лазеек, нюансов, компромиссов и политической игры WADA, а теперь и комитет по соответствию быстро становятся банковским менеджером, который использует бюрократию, чтобы прикрыть более масштабные проблемы.

Мы все хотим юридической надежности, но вы действительно хотите, чтобы ваша независимая комиссия вошла в историю как орган, уклонявшийся от принципов в отношении самого крупного спортивного скандала и активно искавший юридические лазейки и оправдания, в которых большинство видит помощь мошенникам, а не чистым спортсменам и чистому спорту? Ваш ответ проигнорировал одну ключевую тему, что антидопинг – это принцип.

WADA или до сих пор не восстановили справедливость, поэтому я снова призываю вашу комиссию сделать шаг назад и посмотреть, как все это выглядит со стороны, как это выглядит для мужчин и женщин с улицы, которые ненавидят мошенничество, особенно на государственном уровне.

Конечно, логика диктует, что вы должны немедленно возобновить отстранение России.

Обращаясь к вам, мы – спортсмены со всего мира – предлагаем вашей комиссии еще одну возможность не идти по кривой дорожке, по которой уже пошло WADA. А вместо этого пойти по правильной дороге, по тому пути, который запомнит история. Как требует большинство представителей спорта и общества, пожалуйста, поставьте принципы выше политики и избегайте попыток оправдать решение продлить дедлайн для России на две недели», – написал Самуэльссон.

Все праздники Россию прессуют из-за допинга. Если вы запутались, мы объясним