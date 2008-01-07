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    9 января эксперты WADA повторно посетят московскую антидопинговую лабораторию

    Теги допинг сборная России сборная России жен WADA РУСАДА CAS московская антидопинговая лаборатория Биатлон

    9 января три эксперта Всемирного антидопингового агентства (WADA) посетят Россию для получения данных московской антидопинговой лаборатории, сообщается в пресс-релизе организации.

    В сентябре WADA приняло решение восстановить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) при условии, что до 31 декабря 2018 года представители международной организации получат доступ к московской лаборатории. В середине декабря эксперты WADA посетили Москву, однако не получили полный доступ к данным. Причиной стали проблемы с сертификацией оборудования на территории России. Сообщается, что этот вопрос был решен российскими властями.

    Независимая комиссия по соответствию 14-15 января проведет встречу, на которой рассмотрит вопрос соответствия РУСАДА. Рекомендация комиссии будет рассмотрена Исполкомом WADA на внеочередном совещании, которое состоится на онлайн-конференции в последующие дни.

    Если независимая комиссия рекомендует Исполкому признать РУСАДА несоответствующим кодексу WADA, международная организация уведомит об этом РУСАДА. У российской стороны будет 21 день, чтобы оповестить WADA об апелляции, затем дело будет передано в Спортивный арбитражный суд (CAS).

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