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    Месси станет акционером клуба Пике «Андорра» из 5-го дивизиона

    Теги Барселона Лионель Месси Жерар Пике Ла Лига бизнес Андорра Футбол

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике, став владельцем «Андорры», пригласил в клуб своего одноклубника Лионеля Месси.

    Аргентинец должен стать акционером команды, причем переговоры уже находятся на завершающей стадии.

    Официальное заявление будет сделано в ближайшее время.

    Пике считает, что даже незначительное участие Месси в делах «Андорры» позволит клубу развивается в международном направлении.

    Кроме этого, испанец намерен договориться о сотрудничестве с спонсором «Барселоны» – компанией Rakuten.

    Ранее стало известно, что Пике пригласит в «Андорру» Адрию Виланову – сына бывшего тренера каталонской команды Тито Вилановы.

    «Андорра» была создана в 1942 году и на данный момент выступает в пятом по силе испанском дивизионе.

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