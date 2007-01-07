Журналист «СЭ» Зислис: бюджет «Салавата Юлаева» могут сократить в 1,5–2 раза

Журналист «Спорт-Экспресс» Михаил Зислис рассказал о возможном сокращении бюджета «Салавата Юлаева».

«Глядя на выступление «Салавата», те люди, которые дают деньги, задумались о сокращении финансирования.

Команда не пропадет, но бюджет будет раза в полтора, а то и два меньше.

Они не понимают, зачем давать столько денег клубу, который идет на 6-7-м месте и не может никого обыграть. Зачем все эти звезды?

С учетом того, что сейчас происходит в Уфе, это решение мне кажется логичным», — сказал Зислис.

На данный момент «Салават Юлаев» занимает 7-е место в таблице Восточной конференции , набрав 54 очка в 46 матчах.