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    Журналист «СЭ» Зислис: бюджет «Салавата Юлаева» могут сократить в 1,5–2 раза

    Теги Салават Юлаев бизнес КХЛ Михаил Зислис Спорт-Экспресс Хоккей

    Журналист «Спорт-Экспресс» Михаил Зислис рассказал о возможном сокращении бюджета «Салавата Юлаева».

    «Глядя на выступление «Салавата», те люди, которые дают деньги, задумались о сокращении финансирования.

    Команда не пропадет, но бюджет будет раза в полтора, а то и два меньше.

    Они не понимают, зачем давать столько денег клубу, который идет на 6-7-м месте и не может никого обыграть. Зачем все эти звезды?

    С учетом того, что сейчас происходит в Уфе, это решение мне кажется логичным», — сказал Зислис.

    На данный момент «Салават Юлаев» занимает 7-е место в таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 54 очка в 46 матчах.

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