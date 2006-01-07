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    Самедов подпишет с «Крыльями» контракт до конца сезона

    Теги Спартак Крылья Советов Александр Самедов премьер-лига Россия возможные трансферы Миодраг Божович Александр Шикунов Р-Спорт Футбол

    Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов рассказал о переходе экс-полузащитника «Спартака» Александра Самедова.

    «Поговорили с Александром, Миодрагом Божовичем. Тренер сказал, что футболист ему нужен, они в очень хороших отношениях.

    Саша может сыграть и в центре, и на фланге, он поможет нашей команде. 11 января собираемся в Москве, пройдем медобследование и уже 14-го вылетаем на сбор.

    Контракт с Самедовым пока будет рассчитан до конца сезона. Самедов с удовольствием откликнулся на наше предложение, никаких проблем не возникло», – сказал Шикунов.

    34-летний Самедов ранее расторг контракт со «Спартаком». Самедов всю свою карьеру провел, выступая за московские клубы.

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