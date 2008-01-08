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    НХЛ. Тарасенко забросил 12-ю шайбу в сезоне

    Теги Филадельфия Сент-Луис НХЛ Владимир Тарасенко Хоккей

    Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко забросил шайбу в матче с «Филадельфией» (3:0) и прервал 6-матчевую безголевую серию. 

    Она стала для российского нападающего 12-й в нынешнем сезоне. «Флайерс» были последней из команд-соперниц в НХЛ, кому он еще не забивал – теперь в его активе голы в ворота 30 команд. 

    Всего он провел на льду 20 минут 30 секунд (1:53 – в большинстве, полезность «+2») и отметился 3 бросками в створ и 1 блок-шотом. Также допустил 2 потери шайбы. 

    В 39 матчах сезона у Тарасенко стало 24 (12+12) очка при общей полезности «-14». 

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