НХЛ. Тарасенко забросил 12-ю шайбу в сезоне

Форвард «Сент-Луиса» забросил шайбу в матче с «Филадельфией» (3:0) и прервал 6-матчевую безголевую серию.

Она стала для российского нападающего 12-й в нынешнем сезоне. «Флайерс» были последней из команд-соперниц в , кому он еще не забивал – теперь в его активе голы в ворота 30 команд.

Всего он провел на льду 20 минут 30 секунд (1:53 – в большинстве, полезность «+2») и отметился 3 бросками в створ и 1 блок-шотом. Также допустил 2 потери шайбы.

В 39 матчах сезона у Тарасенко стало 24 (12+12) очка при общей полезности «-14».