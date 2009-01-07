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    «Краснодар» объявил о переходе хавбека сборной Швеции Ольссона

    Теги премьер-лига Россия АИК высшая лига Швеция трансферы Сборная Швеции по футболу Краснодар Кристоффер Ольссон Футбол

    Полузащитник Кристоффер Ольссон станет игроком «Краснодара».

    Российский клуб объявил о договоренности с АИК по трансферу 23-летнего футболиста. Ольссон прибудет на сбор «Краснодара» в Марбелье, где подпишет контракт с клубом.

    Детали сделки не уточняются. Ранее сообщалось, что «Краснодар» заплатит шведам 4,9 миллиона евро.

    Футболист в минувшем сезоне (в Швеции он проводится по системе «весна-осень») забил 5 голов и сделал пять голевых передач в 29 матчах, а АИК стал чемпионом.

    Подробную статистику Ольссона, выступающего за сборную Швеции, можно изучить здесь.

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