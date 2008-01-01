Обамеянг забил 14-й гол в АПЛ и возглавил гонку бомбардиров

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг отметился голом в матче 21-го тура чемпионата Англии с «Фулхэмом» (4:1, идет второй тайм).
29-летний игрок забил 14-й гол в текущем сезоне АПЛ и вышел в лидеры гонки бомбардиров турнира, опередив нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха и форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна (оба – по 13 голов).
Столько же голов по итогам сезона-2017/18 забил нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт, ставший лучшим бомбардиром клуба.
Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.