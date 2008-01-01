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    Обамеянг забил 14-й гол в АПЛ и возглавил гонку бомбардиров

    Теги Фулхэм премьер-лига Англия Арсенал Пьер-Эмерик Обамеянг Александр Ляказетт Футбол

    Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг отметился голом в матче 21-го тура чемпионата Англии с «Фулхэмом» (4:1, идет второй тайм).

    29-летний игрок забил 14-й гол в текущем сезоне АПЛ и вышел в лидеры гонки бомбардиров турнира, опередив нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха и форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна (оба – по 13 голов). 

    Столько же голов по итогам сезона-2017/18 забил нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт, ставший лучшим бомбардиром клуба.  

    Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь

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