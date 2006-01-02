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    Месси стал игроком года по версии Marca, Роналду – четвертый в рейтинге

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    Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком 2018 года по версии Marca. 

    Вторую строчку в рейтинге занял обладатель «Золотого мяча», полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич, форвард «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн стал третьим.

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду занял четвертое место.

    В десятку лучших также вошли Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Эден Азар («Челси»), Рафаэль Варан («Реал»), Харри Кейн («Тоттенхэм») и Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»).

    Ранее сообщалось, что в список ста лучших игроков года по версии Marca вошли три российских футболиста: Александр Головин, Денис Черышев и Артем Дзюба.

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