Месси стал игроком года по версии Marca, Роналду – четвертый в рейтинге

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком 2018 года по версии Marca.
Вторую строчку в рейтинге занял обладатель «Золотого мяча», полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич, форвард «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн стал третьим.
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду занял четвертое место.
В десятку лучших также вошли Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Эден Азар («Челси»), Рафаэль Варан («Реал»), Харри Кейн («Тоттенхэм») и Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»).
Ранее сообщалось, что в список ста лучших игроков года по версии Marca вошли три российских футболиста: Александр Головин, Денис Черышев и Артем Дзюба.