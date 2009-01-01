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    Костин об эпизоде с Комтуа: «Может быть, он лучший друг Неймара»

    Теги молодежная сборная России молодежная сборная Канады молодежный чемпионат мира Неймар Клим Костин Максим Комтуа Хоккей

    Капитан молодежной сборной России Клим Костин высказался об эпизоде с форвардом канадской молодежки Максимом Комтуа в матче МЧМ-2019. На 14-й минуте матча Комтуа был удален за картинное падение, а Костин – за толчок клюшкой.

    – Что за цирк устроил Комтуа?

    – Он в цирке же работал, вы не знали, в прошлой жизни? Перешел в хоккей, а привычки цирковые остались.

    – Симуляция – это некрасиво же, не по-хоккейному.

    – Он, наверное, в футбол летом переиграл. Может быть, лучший друг Неймара, точно не знаю, – сказал Костин в эфире «Матч ТВ».

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