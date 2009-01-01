Костин об эпизоде с Комтуа: «Может быть, он лучший друг Неймара»

Капитан молодежной сборной России Клим Костин высказался об эпизоде с форвардом канадской молодежки Максимом Комтуа в матче МЧМ-2019. На 14-й минуте матча Комтуа был удален за картинное падение, а Костин – за толчок клюшкой.

– Что за цирк устроил Комтуа?

– Он в цирке же работал, вы не знали, в прошлой жизни? Перешел в хоккей, а привычки цирковые остались.

– Симуляция – это некрасиво же, не по-хоккейному.

– Он, наверное, в футбол летом переиграл. Может быть, лучший друг Неймара, точно не знаю, – сказал Костин в эфире «Матч ТВ».

Валерий Брагин: «Канадцы симулируют с первой игры, возможно, у них определенное задание»