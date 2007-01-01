Ахметов и Чалов попали в топ-50 игроков по версии УЕФА, которые ярко проявят себя в 2019 году

УЕФА представил список молодых футболистов, которые могут ярко проявить себя в 2019 году и обрести статус звезд.
Журналисты включили в топ-50 двух футболистов ЦСКА – хавбека Ильзата Ахметова и форварда Федора Чалова.
В рейтинг также включены три украинских футболиста: вратарь «Реала» Андрей Лунин (в аренде в «Леганесе»), левый защитник киевского «Динамо» Виталий Миколенко и хавбек киевлян Николай Шапаренко.
Попал в топ-50 и грузинский атакующий полузащитник «Гента» Георгий Чакветадзе.
Весь список смотрите здесь.