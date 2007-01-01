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    Бывший форвард «Салавата» Сапрыкин устроил дебош на рейсе Сочи – Москва. Самолет экстренно сел в Воронеже

    Теги Салават Юлаев Сборная России по хоккею происшествия Олег Сапрыкин Хоккей

    Пассажирский лайнер прервал полет по маршруту Сочи – Москва и экстренно сел в Воронеже из-за дебоша пассажира бизнес-класса. Впоследствии выяснилось, что дебоширом оказался известный российский хоккеист, сообщает «Интерфакс».

    «Во время полета из Сочи в Москву утром 1 января один из пассажиров бизнес-класса, не рассчитав возможности организма, злоупотребил виски. Мужчина стал кричать и материться. А после отказа налить еще устроил дебош.

    Мужчина ударил бортпроводницу с такой силой, что она упала на пол и получила ушибы. Тогда командир принял решение прервать полет и экстренно приземлиться в ближайшем аэропорту. Им оказался Воронеж», – сообщил источник агентства.

    «Удалось установить личность задержанного за дебош мужчины. Им оказался известный российский хоккеист, играющий в России и за рубежом. Кроме того, мужчина подрался с соседом по креслу», – добавил источник «Интерфакса».

    После посадки мужчину задержал наряд полиции, самолет продолжил рейс.

    По информации ФАН, виновником инцидента оказался бывший форвард «Салавата Юлаева» и «Калгари» Олег Сапрыкин. Нападающий является обладателем Кубка Гагарина, в составе сборной России он выиграл ЧМ-2009 в Швейцарии.

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