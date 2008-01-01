Роналду не играл за сборную после ЧМ, чтобы адаптироваться в «Ювентусе». Он вернется в 2019-м

Нападающий «Ювентуса» рассказал, почему не играл за сборную Португалии в 2018 году после чемпионата мира.

«В 2019 году я намерен снова быть в распоряжении тренерского штаба.

Была договоренность, что я не буду участвовать в играх [сборной] в первой части сезона.

Мне 33 года, я только сменил одну страну на другую, поменял методику тренировок, партнеров по команде, профессиональный и личный режим. Думаю, это был лучший вариант», – сказал Роналду в интервью Record.

Роналду лидирует в истории сборной Португалии и по голам (85), и по проведенным матчам (154). Он играет за национальную команду страны 15 лет.

Пишут, что сборная отстранила Роналду из-за обвинений в изнасиловании. Это не так