Глушаковым заинтересовалась ФСБ, «Ливерпуль» выиграл первый круг АПЛ, стартовал МЧМ-2019 и другие новости утра

1. Продолжается сериал с разводом Дениса Глушакова. Его история пошла по верхним фэйсам – делом, говорят, заинтересовалась ФСБ. Мол, подозревают, что на допросе он сунул взятку полицейским, чтобы не возбуждали уголовное дело. Упс.

2. «Ливерпуль» грохнул «Ньюкасл» Рафы Бенитеса и выиграл первый круг с 6-очковым отрывом от второго места. Там теперь «Тоттенхэм», а не «Ман Сити». Пеповцы проиграли «Лестеру», «шпоры» разнесли «Борнмут» (у них 11 забитых голов в двух последних матчах).

«Манчестер Юнайтед» выиграл при Сульшере второй матч подряд. Другие результаты АПЛ можно посмотреть здесь.

3. «Ман Сити» проиграл уже три матча в этом сезоне – больше, чем за весь предыдущий. «Ливерпулю» нужно напрячься, чтобы проиграть титул – всего однажды команда, лидировавшая в АПЛ после 19 туров с отрывом в 6 или более очков, в итоге не стала чемпионом, это был «Ньюкасл»-1995/96.

4. Массимо Каррера может возглавить «Оренбург», потому что гендиректором там могут назначить его друга Марко Трабукки. Правда, в самом «Оренбурге» не в курсе даже президент клуба: «Ха-ха, это шутки новогодние какие-то?»

5. Легендарного матча Мамаева и Кокорина против сотрудников СИЗО не будет. Адвокат выступила против, считает это издевательством. Эх, придется отменять подписку на канал «АУЕ Премьер»!

5. Роналду впервые начал матч в запасе «Ювентуса», без него команда осталась вдесятером с «Аталантой» и впервые в сезоне шла на поражение, но потом Криш вышел и сравнял счет.

6. «Интер» в добавленное время выцарапал победу у «Наполи» и не дал тем подобраться к «Ювентусу», при этом сам сократил отставание от неаполитанцев до 5 очков. Кулибали и Инсинье схватили два удаления, оба довольно странных. «Рома» разобрала «Сассуоло», а другие результаты можно посмотреть здесь.

7. Спартаковская распродажа: лучший русский исполнитель штрафных Владислав Пантелеев перейдет в «Рубин». Теперь с казанцами вообще лучше не фолить и не давать им угловые. «Крылья» хотят Ананидзе, а «Ростов» – Еременко или Попова.

8. Наконец-то стартовал МЧМ-2019. Финляндия уступила Швеции, Канада забросила 14 шайб Дании, США обыграли Словакию. Сборная России играет первый матч сегодня ночью.

9. «Нефтехимик» уволил Андрея Назарова. Прямо перед матчем с рижским «Динамо». Команде это не помогло – сгорели 0:2.

10. Проблемы и у Николая Цулыгина из «Салавата Юлаева». Уфимцы сгорели уже в четвертом матче из пяти последних. И у «Торпедо» все не очень здорово – 5 поражений подряд. Остальные результаты можно посмотреть здесь.

11. «Магнитка» выиграла первый матч на Кубке Шпенглера. Правда, только по буллитам. Другие результаты можно посмотреть здесь.

12. Женю Медведеву поддержали Алина Кабаева и (неожиданно) глава ЦИК Элла Памфилова. Первая уверена, что Женя себя еще покажет, а вторая очень ее любит.

13. В НБА «Сан-Антонио» обыграл «Денвер», «Даллас» одержал победу над «Новым Орлеаном» благодаря 21 очку Дончича.

Цитаты дня

«На месте «Ман Сити» считал бы, что между нами не 7 очков, а 4, ведь у нас еще матч друг с другом», – лайфак от Юргена Клоппа.

Евгения Медведева за феминизм и равноправие: «Я не смогу сидеть дома, яичницу жарить каждое утро, борщи варить или лепить хинкали»