«Ливерпуль» разгромил «Ньюкасл» и оторвался от «Тоттенхэма» на 6 очков. «Ман Сити» опустился на 3-е место

«Ливерпуль» разгромил «Ньюкасл» (4:0) в матче 19-го тура АПЛ на «Энфилде».
Мерсисайдский клуб набрал 51 очко в 19 турах (16 побед и 3 ничьих) и оторвался от второго места на 6 очков.
На второе место поднялся «Тоттенхэм». Лондонцы разгромили «Борнмут» (5:0) и обошли в таблице «Манчестер Сити», который уступил «Лестеру» (1:2).
Sports.ru проводил онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Ньюкасл».
- Дата проведения
- 26 декабря, 18.00, «Энфилд»
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Ливерпуль –
Алиссон, Ловрен, Робертсон (Клайн, 82), Александер-Арнолд, ван Дейк, Хендерсон, Вейналдум (Фабиньо, 62), Шакири, Мане, Фирмино (Старридж, 69), Салах.