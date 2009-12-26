«Ливерпуль» разгромил «Ньюкасл» и оторвался от «Тоттенхэма» на 6 очков. «Ман Сити» опустился на 3-е место

«Ливерпуль» разгромил «Ньюкасл» (4:0) в матче 19-го тура АПЛ на «Энфилде».

Мерсисайдский клуб набрал 51 очко в 19 турах (16 побед и 3 ничьих) и оторвался от второго места на 6 очков.

На второе место поднялся «Тоттенхэм». Лондонцы разгромили «Борнмут» (5:0) и обошли в таблице «Манчестер Сити», который уступил «Лестеру» (1:2).

Sports.ru проводил онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Ньюкасл».

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