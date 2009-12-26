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    «Ливерпуль» разгромил «Ньюкасл» и оторвался от «Тоттенхэма» на 6 очков. «Ман Сити» опустился на 3-е место

    Теги Ливерпуль Ньюкасл Манчестер Сити премьер-лига Англия Тоттенхэм Лестер Борнмут Футбол

    «Ливерпуль» разгромил «Ньюкасл» (4:0) в матче 19-го тура АПЛ на «Энфилде».

    Мерсисайдский клуб набрал 51 очко в 19 турах (16 побед и 3 ничьих) и оторвался от второго места на 6 очков.

    На второе место поднялся «Тоттенхэм». Лондонцы разгромили «Борнмут» (5:0) и обошли в таблице «Манчестер Сити», который уступил «Лестеру» (1:2).

    Sports.ru проводил онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Ньюкасл».

    Ливерпуль – Ньюкасл 4:0 (1:0, 3:0)
    Дата проведения
    26 декабря, 18.00, «Энфилд»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 11 Ловрен, 2:0 – 47, пенальти Салах, 3:0 – 79 Шакири, 4:0 – 85 Фабиньо.
    ЛиверпульАлиссон, Ловрен, Робертсон (Клайн, 82), Александер-Арнолд, ван Дейк, Хендерсон, Вейналдум (Фабиньо, 62), Шакири, Мане, Фирмино (Старридж, 69), Салах.
    НьюкаслДубравка, Ласселс, Дамметт, Йедлин, Фернандес, Ритчи (Мерфи, 81), Хэйден, Диаме, Кенеди (Лонгстафф, 73), Муто, Хоселу.

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