«Нефтехимик» отправил Назарова в отставку

Руководство отправило в отставку главного тренера Андрея Назарова, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на самого специалиста.

Отставка произошла перед очередным матчем регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо», который состоится в Риге сегодня.

Нижнекамский клуб занимает 10-е место в Восточной конференции, имея в активе 35 очков после 42 матчей.

Недавно сообщалось о вхождении Назарова в совет директоров «Нефтехимика».

Эта тренерская отставка стала уже 7-й с начала сезона КХЛ. Ранее своих постов лишились Владимир Юрзинов («Сибирь»), Владимир Воробьев («Динамо» Москва), Герман Титов («Трактор»), Вадим Епанчинцев («Спартак»), Горди Дуайер («Динамо» Минск) и Александр Гулявцев («Северсталь»).

Отметим, что за всю историю КХЛ пока не было ни одного сезона, в котором увольняли бы менее 8 тренеров.