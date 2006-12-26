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    «Нефтехимик» отправил Назарова в отставку

    Теги Нефтехимик Андрей Назаров отставки КХЛ Хоккей

    Руководство «Нефтехимика» отправило в отставку главного тренера Андрея Назарова, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на самого специалиста. 

    Отставка произошла перед очередным матчем регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо», который состоится в Риге сегодня. 

    Нижнекамский клуб занимает 10-е место в Восточной конференции, имея в активе 35 очков после 42 матчей. 

    Недавно сообщалось о вхождении Назарова в совет директоров «Нефтехимика». 

    Эта тренерская отставка стала уже 7-й с начала сезона КХЛ. Ранее своих постов лишились Владимир Юрзинов («Сибирь»), Владимир Воробьев («Динамо» Москва), Герман Титов («Трактор»), Вадим Епанчинцев («Спартак»), Горди Дуайер («Динамо» Минск) и Александр Гулявцев («Северсталь»). 

    Отметим, что за всю историю КХЛ пока не было ни одного сезона, в котором увольняли бы менее 8 тренеров. 

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