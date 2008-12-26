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    Юрген Клопп: «На месте «Ман Сити» считал бы, что между нами не 7 очков, а 4, ведь у нас еще матч друг с другом»

    Теги Ливерпуль Ньюкасл премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями после победы над «Ньюкаслом» (4:0).

    «Мы очень живо начали игру в атаке, в обороне – средне, мне не очень понравилось. Но в целом игра получилась хорошей, мы могли забить больше, у нас были моменты и шикарное движение.

    Мы хотели контролировать игру вплоть до самого конца и забить больше. Взломать схему «Ньюкасла» непросто, они усердно работали, но мои парни оставались в игре и сделали свое дело.

    О результате матча «Манчестер Сити» мы не знали вплоть до окончания нашей игры. Нам скоро играть с ними. На их месте я бы считал, что между нами четыре очка, потому что нам еще играть друг с другом. Перед этим у нас еще и матч с «Арсеналом».

    Для нас сейчас важны только наша игра и поддержание нынешнего уровня. «Тоттенхэм» на подъеме. У них было тяжелое лето, но они идут потрясающе.

    Мы тоже на ходу. «Челси» будет побеждать, «Арсенал» будет побеждать. Борьба продолжится до самого конца.

    Мы в гонке, это самое главное. Мы создаем фундамент для оставшейся части сезона, и этот фундамент по итогам первого круга, безусловно, положительный», – сказал Клопп.

    «Ливерпуль» выиграл первый круг АПЛ с 6-очковым отрывом

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