Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Алина Кабаева: «Те, кто нападает на Медведеву, понятия не имеют, что такое спорт и какой самоотдачи он требует»

    Теги сборная России Алина Кабаева женское катание Евгения Медведева Алина Загитова Фигурное катание

    Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева рассказала о своем отношении к фигуристкам Алине Загитовой и Евгении Медведевой.

    – Вы наверняка знаете, что Алину Загитову, завоевавшую золото, назвали в вашу честь. Признайтесь, следили за ее выступлениями с особыми чувствами?

    – Да, следила, и с особым чувством, она очень яркая, талантливая. И побеждает она, конечно, не потому, что назвали ее в мою честь, а потому, что трудолюбивая и целеустремленная. Это те качества, которые ей привили родители и тренеры. И мы должны им быть благодарны за то, что у нас появилась такая яркая спортсменка.

    – Знаю, что вы общались с Загитовой после ее успеха на Олимпиаде. Если не секрет, что ей сказали?

    – После Олимпиады я с ней не общалась, это было не так важно, потому что желающих поздравить ее было наверняка много и без меня. Я звонила ей в марте после чемпионата мира, где она выступила неудачно, чтобы поддержать ее. Сказала, что у всех спортсменов бывают и триумфы и поражения. Было такое и у меня. Уверена, что Алина еще неоднократно порадует нас своими яркими победами.

    – Чем известнее спортсмен, тем больше он привлекает внимание огромного количества людей. И это внимание не всегда дружелюбно. Женя Медведева недавно призналась, что вынуждена отказаться от общения в соцсетях из-за многочисленных негативных комментариев.

    – Женя очень талантливая и очень перспективная спортсменка, и я уверена, она еще себя покажет. Если не будет сидеть в соцсетях. Так что ее решение абсолютно правильное. Те, кто на нее нападает, понятия не имеют, что такое спорт. Какой самоотдачи он требует.

    По себе могу сказать, что и я, и девочки, которые со мной тренировались и выступали, – не сидели в соцсетях и, честно говоря, не обращали внимание на СМИ. Мы просто работали, знали себе цену, знали, чего мы хотим, шли к цели и побеждали, – сказала Кабаева.

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться