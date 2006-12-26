«МЮ» одержал вторую победу подряд при Сульшере с общим счетом 8:2

На стадионе «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» переиграл «Хаддерсфилд» в матче 19-го тура чемпионата Англии.
«МЮ» одержал вторую победу подряд под руководством главного тренера Оле-Гуннар Сульшера с общим счетом 8:2
Sports.ru провел онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Хаддерсфилд».
- Дата проведения
- 26 декабря, 18.00, «Олд Траффорд»
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Линделеф, Шоу, Диогу Далот (Янг, 53), Джонс, Фред (Эррера, 53), Матич, Погба, Мата (Гомес, 81), Лингард, Рэшфорд.
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Хаддерсфилд –
Лессль, Шиндлер, Конголо, Дурм, Йоргенсен, Качунга (Леве, 57), Притчард, Мбенза (Кванер, 62), Биллинг, Хадерджонай, Депуатр (Мунье, 73).