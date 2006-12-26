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    «МЮ» одержал вторую победу подряд при Сульшере с общим счетом 8:2

    Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Хаддерсфилд Футбол

    На стадионе «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» переиграл «Хаддерсфилд» в матче 19-го тура чемпионата Англии.

    «МЮ» одержал вторую победу подряд под руководством главного тренера Оле-Гуннар Сульшера с общим счетом 8:2

    Sports.ru провел онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Хаддерсфилд».

    Манчестер Юнайтед – Хаддерсфилд 3:1 (1:0, 2:1)
    Дата проведения
    26 декабря, 18.00, «Олд Траффорд»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 28 Матич, 2:0 – 64 Погба, 3:0 – 78 Погба, 3:1 – 88 Йоргенсен.
    Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Линделеф, Шоу, Диогу Далот (Янг, 53), Джонс, Фред (Эррера, 53), Матич, Погба, Мата (Гомес, 81), Лингард, Рэшфорд.
    ХаддерсфилдЛессль, Шиндлер, Конголо, Дурм, Йоргенсен, Качунга (Леве, 57), Притчард, Мбенза (Кванер, 62), Биллинг, Хадерджонай, Депуатр (Мунье, 73).
    Предупреждения:
    Качунга (23), Фред (30).

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