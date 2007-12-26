Бывший главный тренер Массимо Каррера может возглавить «Оренбург», сообщает «Чемпионат».

Это станет возможно, если спортивным директором оренбургского клуба станет агент .

Каррера в случае назначения в «Оренбург» будет получать 1 миллион евро в год, а обеспечивать его зарплату будет спонсор клуба «Газпром добыча Оренбург».

В настоящий момент должность главного тренера «Оренбурга» занимает Владимир Федотов. После 16 туров команда занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.