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    Каррера может возглавить «Оренбург»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Марко Трабукки Оренбург Владимир Федотов 1966 Массимо Каррера Чемпионат.com Футбол

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера может возглавить «Оренбург», сообщает «Чемпионат».

    Это станет возможно, если спортивным директором оренбургского клуба станет агент Марко Трабукки.

    Каррера в случае назначения в «Оренбург» будет получать 1 миллион евро в год, а обеспечивать его зарплату будет спонсор клуба «Газпром добыча Оренбург».

    В настоящий момент должность главного тренера «Оренбурга» занимает Владимир Федотов. После 16 туров команда занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.

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