Сегодня в рамках регулярного чемпионата прошли десять матчей. Набирающий ход «Сан-Антонио» обыграл лидера Западной конференции «Денвер».

Дончича прервал серию из шести поражений в игре с Дэвиса, который проиграл пять раз подряд.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.