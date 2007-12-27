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    НБА. «Сан-Антонио» обыграл «Денвер», «Даллас» одержал победу над «Новым Орлеаном» и другие результаты

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    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли десять матчей. Набирающий ход «Сан-Антонио» обыграл лидера Западной конференции «Денвер».

    «Даллас» Дончича прервал серию из шести поражений в игре с «Новым Орлеаном» Дэвиса, который проиграл пять раз подряд.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Орландо – Финикс 120:122 OT (32:26, 21:36, 34:28, 31:28, 2:4)
    Дата проведения
    27 декабря, 03.00, «Amway Center»
    Онлайн матча Статистика
    Орландо
    Огастин (27 + 6 передач), Вучевич (22 + 13 подборов), Фурнье (16), Гордон (11 + 9 подборов), Айзек (11) – старт; Росс (18), Симмонс (11), Грант (2), Бамба (2).
    Финикс
    Букер (35 + 7 подборов + 8 передач + 5 потерь), Уоррен (24), Эйтон (8 + 12 подборов), Бриджес (5), Мелтон (4) – старт; Убре (19), Джексон (10 + 7 подборов), Окобо (9), Холмс (8).

    Детройт – Вашингтон 106:95 (27:28, 27:27, 31:17, 21:23)
    Дата проведения
    27 декабря, 03.00, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Детройт
    Гриффин (23 + 9 подборов + 6 передач), Джексон (19 + 6 передач + 8 потерь), Драммонд (16 + 11 подборов), Браун (8), Буллок (5) – старт; Гэллоуэй (22), Джонсон (5), Пачулия (5), Луэр (3), Кальдерон (0).
    Вашингтон
    Уолл (21 + 7 подборов + 8 передач + 6 потерь), Бил (21), Ариза (16), Брайант (7), Грин (4) – старт; М-ф Моррис (12), Маинми (10), Саторански (2), Рэндл (2), Браун (0).

    Майами – Торонто 104:106 (31:23, 27:21, 21:37, 25:25)
    Дата проведения
    27 декабря, 03.30, «American Airlines Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Майами
    Уинслоу (21), Ричардсон (17 + 7 передач), Уайтсайд (16 + 12 подборов), Дж. Джонсон (12), Макгрудер (5) – старт; Джонсон (12 + 6 передач), Уэйд (10 + 6 передач), Джонс (5), Олиник (4), Адебайо (2).
    Торонто
    Ленард (30 + 8 подборов), Грин (18), Ванвлит (16), Сиакам (10 + 9 подборов + 6 потерь), Ибака (6) – старт; Монро (9), Райт (7), Пауэлл (5), Ануноби (5 + 8 подборов).

    Бруклин – Шарлотт 134:132 OT (22:29, 34:22, 23:26, 35:37, 7:7, 13:11)
    Дата проведения
    27 декабря, 03.30, «Barclays Center»
    Онлайн матча Статистика
    Бруклин
    Харрис (27), Расселл (16), Холлис-Джефферсон (16 + 15 подборов + 6 передач), Куруц (13 + 12 подборов), Аллен (7 + 9 подборов) – старт; Динуидди (37 + 11 передач), Кэрролл (12), Дадли (6), Дэвис (0).
    Шарлотт
    Уокер (35), Лэмб (31), Марв. Уильямс (14 + 12 подборов), Батюм (13), Зеллер (4 + 8 подборов) – старт; Паркер (10), Монк (8), Кидд-Гилкрист (7), Эрнангомес (7 + 11 подборов), Бриджес (3), Камински (0).

    Атланта – Индиана 121:129 (31:32, 36:32, 21:31, 33:34)
    Дата проведения
    27 декабря, 03.30, «Philips Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Атланта
    Бэйзмор (32), Коллинз (21 + 11 подборов), Дедмон (18 + 15 подборов), Янг (17 + 9 передач), Хертер (3) – старт; Лин (12), Картер (6), Бембри (5), Спеллмен (5), Андерсон (2), Пойтресс (0).
    Индиана
    Янг (21), Оладипо (16 + 7 подборов + 7 передач), Богданович (16), Коллисон (11 + 8 передач), Тернер (11) – старт; Эванс (19), Сабонис (19 + 8 подборов), Джозеф (14 + 6 передач), Макдермотт (2).

    Чикаго – Миннесота 94:119 (18:29, 19:31, 28:23, 29:36)
    Дата проведения
    27 декабря, 04.00, «United Center»
    Онлайн матча Статистика
    Чикаго
    Маркканен (16 + 7 подборов), Картер (12 + 9 подборов), Данн (9 + 8 подборов + 7 передач), Арчидиаконо (3), Холидэй (2) – старт; Лавин (28), Харрисон (7), Блэйкни (7), Лопес (6 + 9 подборов), Хатчисон (2), Фелисио (2), Пэйн (0).
    Миннесота
    Роуз (24 + 8 передач), Таунс (20 + 20 подборов), Гибсон (16), Уиггинс (14), Ковингтон (8 + 9 подборов) – старт; Джонс (13), Шарич (12), Дженг (8), Окоги (2), Толливер (2), Бэйлесс (0), Наннэлли (0).

    Мемфис – Кливленд 95:87 (21:9, 24:23, 20:21, 30:34)
    Дата проведения
    27 декабря, 04.00, «FedExForum»
    Онлайн матча Статистика
    Мемфис
    Марк Газоль (20 + 9 подборов + 6 передач + 4 блок-шота), Конли (15 + 8 передач), Андерсон (15), Темпл (11), Джексон (11) – старт; Мэк (6), Грин (6), Ноа (5), Селден (4), Д.Брукс (2).
    Кливленд
    Секстон (16 + 6 передач), Осман (10 + 7 подборов), Беркс (7), Нэнс (6 + 9 подборов), Жижич (6 + 11 подборов) – старт; Кларксон (24), Фрай (6), Джонс (5), Блоссомгейм (5), Деллаведова (2).

    Сан-Антонио – Денвер 111:103 (34:26, 21:27, 22:22, 34:28)
    Дата проведения
    27 декабря, 04.30, «AT&T Center»
    Онлайн матча Статистика
    Сан-Антонио
    Дерозан (30 + 7 подборов), Олдридж (27), Форбс (15), Уайт (7), Гэй (6 + 8 подборов) – старт; Белинелли (12), Бертанс (6 + 7 подборов), Пелтль (6 + 11 подборов), Миллс (2), Мету (0).
    Денвер
    Эрнангомес (27 + 13 подборов), Крэйг (10 + 8 подборов), Мюррэй (9), Пламли (7), Йокич (4 + 10 передач + 5 потерь) – старт; Бизли (22 + 7 подборов), Моррис (15), Гудвин (5), Лайлс (4), Лайдон (0), Уэлш (0).

    Даллас – Новый Орлеан 122:119 (33:30, 34:34, 23:30, 32:25)
    Дата проведения
    27 декабря, 04.30, «American Airlines Center»
    Онлайн матча Статистика
    Даллас
    Дончич (21 + 9 подборов + 10 передач), Джордан (20 + 12 подборов), Барнс (16), Клебер (10 + 6 блок-шотов), Мэттьюз (8) – старт; Бареа (18 + 7 передач), Харрис (16), Новицки (7), Пауэлл (5), Финни-Смит (1), Межри (0).
    Новый Орлеан
    Дэвис (32 + 18 подборов), Холидэй (25 + 6 передач), Рэндл (23), Фрэйзер (9 + 7 передач), Миллер (6) – старт; Джексон (10), Окафор (9), Хилл (3), Мур (2).

    Клипперс – Сакраменто 127:118 (39:27, 32:29, 31:29, 25:33)
    Дата проведения
    27 декабря, 06.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Статистика
    Клипперс
    Харрис (17), Брэдли (15), Галлинари (14), Гилджес-Александер (13), Марьянович (11) – старт; Уильямс (24 + 6 передач), Харрелл (22 + 9 подборов + 5 блок-шотов), Беверли (5), Уоллес (4), Скотт (2), Торнвелл (0).
    Сакраменто
    Фокс (19 + 9 передач), Шамперт (12), Хилд (11), Бьелица (11 + 4 блок-шота), Коули-Стайн (11) – старт; Богданович (13), Маклемор (11), Куфос (8), Феррелл (6), Мэйсон (6), Джайлз (6), Джексон (2), Лабиссьер (2).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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