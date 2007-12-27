Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли десять матчей. Набирающий ход «Сан-Антонио» обыграл лидера Западной конференции «Денвер».
«Даллас» Дончича прервал серию из шести поражений в игре с «Новым Орлеаном» Дэвиса, который проиграл пять раз подряд.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 27 декабря, 03.00, «Amway Center»
- Орландо
- Огастин (27 + 6 передач), Вучевич (22 + 13 подборов), Фурнье (16), Гордон (11 + 9 подборов), Айзек (11) – старт; Росс (18), Симмонс (11), Грант (2), Бамба (2).
- Дата проведения
- 27 декабря, 03.00, «Little Caesars Arena»
- Детройт
- Гриффин (23 + 9 подборов + 6 передач), Джексон (19 + 6 передач + 8 потерь), Драммонд (16 + 11 подборов), Браун (8), Буллок (5) – старт; Гэллоуэй (22), Джонсон (5), Пачулия (5), Луэр (3), Кальдерон (0).
- Вашингтон
- Уолл (21 + 7 подборов + 8 передач + 6 потерь), Бил (21), Ариза (16), Брайант (7), Грин (4) – старт; М-ф Моррис (12), Маинми (10), Саторански (2), Рэндл (2), Браун (0).
- Дата проведения
- 27 декабря, 03.30, «American Airlines Arena»
- Майами
- Уинслоу (21), Ричардсон (17 + 7 передач), Уайтсайд (16 + 12 подборов), Дж. Джонсон (12), Макгрудер (5) – старт; Джонсон (12 + 6 передач), Уэйд (10 + 6 передач), Джонс (5), Олиник (4), Адебайо (2).
- Дата проведения
- 27 декабря, 03.30, «Barclays Center»
- Бруклин
- Харрис (27), Расселл (16), Холлис-Джефферсон (16 + 15 подборов + 6 передач), Куруц (13 + 12 подборов), Аллен (7 + 9 подборов) – старт; Динуидди (37 + 11 передач), Кэрролл (12), Дадли (6), Дэвис (0).
- Шарлотт
- Уокер (35), Лэмб (31), Марв. Уильямс (14 + 12 подборов), Батюм (13), Зеллер (4 + 8 подборов) – старт; Паркер (10), Монк (8), Кидд-Гилкрист (7), Эрнангомес (7 + 11 подборов), Бриджес (3), Камински (0).
- Дата проведения
- 27 декабря, 03.30, «Philips Arena»
- Атланта
- Бэйзмор (32), Коллинз (21 + 11 подборов), Дедмон (18 + 15 подборов), Янг (17 + 9 передач), Хертер (3) – старт; Лин (12), Картер (6), Бембри (5), Спеллмен (5), Андерсон (2), Пойтресс (0).
- Индиана
- Янг (21), Оладипо (16 + 7 подборов + 7 передач), Богданович (16), Коллисон (11 + 8 передач), Тернер (11) – старт; Эванс (19), Сабонис (19 + 8 подборов), Джозеф (14 + 6 передач), Макдермотт (2).
- Дата проведения
- 27 декабря, 04.00, «United Center»
- Чикаго
- Маркканен (16 + 7 подборов), Картер (12 + 9 подборов), Данн (9 + 8 подборов + 7 передач), Арчидиаконо (3), Холидэй (2) – старт; Лавин (28), Харрисон (7), Блэйкни (7), Лопес (6 + 9 подборов), Хатчисон (2), Фелисио (2), Пэйн (0).
- Дата проведения
- 27 декабря, 04.00, «FedExForum»
- Мемфис
- Марк Газоль (20 + 9 подборов + 6 передач + 4 блок-шота), Конли (15 + 8 передач), Андерсон (15), Темпл (11), Джексон (11) – старт; Мэк (6), Грин (6), Ноа (5), Селден (4), Д.Брукс (2).
- Кливленд
- Секстон (16 + 6 передач), Осман (10 + 7 подборов), Беркс (7), Нэнс (6 + 9 подборов), Жижич (6 + 11 подборов) – старт; Кларксон (24), Фрай (6), Джонс (5), Блоссомгейм (5), Деллаведова (2).
- Дата проведения
- 27 декабря, 04.30, «AT&T Center»
- Сан-Антонио
- Дерозан (30 + 7 подборов), Олдридж (27), Форбс (15), Уайт (7), Гэй (6 + 8 подборов) – старт; Белинелли (12), Бертанс (6 + 7 подборов), Пелтль (6 + 11 подборов), Миллс (2), Мету (0).
- Дата проведения
- 27 декабря, 04.30, «American Airlines Center»
- Даллас
- Дончич (21 + 9 подборов + 10 передач), Джордан (20 + 12 подборов), Барнс (16), Клебер (10 + 6 блок-шотов), Мэттьюз (8) – старт; Бареа (18 + 7 передач), Харрис (16), Новицки (7), Пауэлл (5), Финни-Смит (1), Межри (0).
- Дата проведения
- 27 декабря, 06.30, «Staples Center»
- Клипперс
- Харрис (17), Брэдли (15), Галлинари (14), Гилджес-Александер (13), Марьянович (11) – старт; Уильямс (24 + 6 передач), Харрелл (22 + 9 подборов + 5 блок-шотов), Беверли (5), Уоллес (4), Скотт (2), Торнвелл (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.