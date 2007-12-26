ФСБ проверит Глушакова на взятки полицейским

ФСБ проверит полузащитника Дениса Глушакова по вопросу того, что футболист давал взятку полицейским.

«К делу Глушакова подключилась ФСБ. Его будут проверять на взятки. Есть доказательства.

Представители жены футболиста Даши написали заявление в Центральный аппарат ФСБ и – сейчас важно – дали силовикам аудио.

Это записи признаний Глушакова о том, что он давал деньги полицейским, чтобы те не возбуждали на него уголовное дело.

В материалах у ФСБшников есть и конкретные цифры, и данные решальщика – доверенного лица футболиста.

В ближайшее время этого человека вызовут на допрос», – сообщает телеграм-канал Mash.