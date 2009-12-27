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    Евгения Медведева: «Я не смогу сидеть дома, яичницу жарить каждое утро, борщи варить или лепить хинкали»

    Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

    Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о том, что ее раздражает в отношениях. 

    «Бесит, когда мужчина начинает говорить так: «Ты женщина, ты должна сидеть дома! Иди на кухню!» Сейчас абсолютно другое время. Я человек деятельный и не смогу сидеть дома, яичницу жарить каждое утро, борщи варить или лепить хинкали. 

    Женщина не должна сидеть дома и не должна готовить. Она должна содержать дом, но при этом работать.

    Второй недостаток – когда противоположный пол неухоженный. Некоторые девчонки «забивают» и говорят, что самое важное – душа, и неважно, как он выглядит. Нет, это важно. 

    И третье – нездоровая ревность. Я бы с таким человеком не стала связывать свою жизнь», – сказала Медведева в эфире Love Radio. 

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