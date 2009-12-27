Евгения Медведева: «Я не смогу сидеть дома, яичницу жарить каждое утро, борщи варить или лепить хинкали»

Российская фигуристка рассказала о том, что ее раздражает в отношениях.

«Бесит, когда мужчина начинает говорить так: «Ты женщина, ты должна сидеть дома! Иди на кухню!» Сейчас абсолютно другое время. Я человек деятельный и не смогу сидеть дома, яичницу жарить каждое утро, борщи варить или лепить хинкали.

Женщина не должна сидеть дома и не должна готовить. Она должна содержать дом, но при этом работать.

Второй недостаток – когда противоположный пол неухоженный. Некоторые девчонки «забивают» и говорят, что самое важное – душа, и неважно, как он выглядит. Нет, это важно.

И третье – нездоровая ревность. Я бы с таким человеком не стала связывать свою жизнь», – сказала Медведева в эфире Love Radio.