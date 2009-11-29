«ПСЖ» обыграл «Ливерпуль» – 2:1. «Красные» опустились на третье место в группе

«ПСЖ» победил (2:1) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Лидерство в группе захватил «Наполи», который победил «Црвену Звезду» (3:1) и набрал 9 очков. На счету «ПСЖ» 8 баллов. «Ливерпуль» идет третьим с 6 очками.

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