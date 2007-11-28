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    «Шальке» и «Порту» вышли в плей-офф ЛЧ, «Локомотив» сохраняет шансы на ЛЕ

    Теги Локомотив Шальке Порту Галатасарай Лига чемпионов Футбол

    «Локомотив» обыграл «Галатасарай» в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов (2:0).

    Турецкая команда осталась на третьем месте в таблице с четырьмя очками и потеряла шансы догнать «Шальке» (восемь очков, второе место) и «Порту» (десять очков, первое место), которые сегодня сыграют между собой.

    Вне зависимости от результата матча «Порту» – «Шальке» ни «Галатасарай», ни «Локомотив» не смогут подняться после 6-го тура выше третьего места.

    При этом железнодорожники, у которых три очка, могут обойти стамбульцев, если победят «Шальке» в заключительной игре, а «Порту» при этом не проиграет «Галатасараю».

    «Локо» взял первые очки в ЛЧ и вернулся в дело. Есть шанс на Лигу Европы

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