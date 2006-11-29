Три клуба КХЛ сыграют в Великобритании в апреле 2019 года

Генеральный секретарь федерации хоккея Великобритании Энди Френч рассказал о матчах с клубами .

«KHL World Games показали хоккей высокого уровня, здесь не так много борьбы, но скорость игры совершенная иная, чем в европейских чемпионатах.

Как вы знаете, наша сборная впервые за 25 лет пробилась в элитную группу чемпионатов мира и у нас есть проблемы с поиском соперников. Сильнейшие сборные играют между собой, и для нас это было сложной задачей.

У нас есть договоренность о том, что в апреле 2019 года к нам в гости приедут три команды из КХЛ, одна из игр точно будет проходить в Шеффилде.

О клубе КХЛ в Великобритании ходит много разговоров. У нас в стране живет и работает много россиян.

Качество нашей лиги растет, а появление клуба КХЛ никак не повлияет для развития хоккея, а только поможет», – заявил Френч.