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    Три клуба КХЛ сыграют в Великобритании в апреле 2019 года

    Теги КХЛ чемпионат Великобритании Хоккей

    Генеральный секретарь федерации хоккея Великобритании Энди Френч рассказал о матчах с клубами КХЛ.

    «KHL World Games показали хоккей высокого уровня, здесь не так много борьбы, но скорость игры совершенная иная, чем в европейских чемпионатах.

    Как вы знаете, наша сборная впервые за 25 лет пробилась в элитную группу чемпионатов мира и у нас есть проблемы с поиском соперников. Сильнейшие сборные играют между собой, и для нас это было сложной задачей.

    У нас есть договоренность о том, что в апреле 2019 года к нам в гости приедут три команды из КХЛ, одна из игр точно будет проходить в Шеффилде.

    О клубе КХЛ в Великобритании ходит много разговоров. У нас в стране живет и работает много россиян.

    Качество нашей лиги растет, а появление клуба КХЛ никак не повлияет для развития хоккея, а только поможет», – заявил Френч.

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