Губерниев о Глушакове: «И мне фанаты кричали «Губерниев – гондон». Это слава»

Журналист Дмитрий Губерниев поделился мнением о негативном отношении болельщиков «Спартака» к Денису Глушакову.

– Мы с Денисом по-прежнему хорошо общаемся, я даже предлагал ему площадку в прямом эфире. Он не рискнул.

Я предупредил, что спрошу и про баню, и про то, как он «сливал Карреру». Может быть, по два раза. Он сказал, что лучше встретится с болельщиками.

Хотя с моей точки зрения, Денис мог бы перехватить негативную повестку. Сейчас уже он может это сделать только своей хорошей игрой.

Критика в интернете такое дело… Вот сколько ее льется на меня? Но когда я веду лекции в университете – зал полный. Еду на машине, люди не только просят автограф, но и упрашивают прижаться к обочине, чтобы сфотографироваться.

Реальная жизнь доказывает, что у нас замечательные и добрые люди. А в интернете идет погоня за лайками и траффиком, который ловится негативом. Такая у нас житуха.

– Но Глушакову скандируют плохие слова и на стадионах.

– И про меня скандировали. В одном танцевальном шоу на «России», воодушевленный прекрасным выступлением волгоградских танцоров, сказал, что в Волгограде нет футбола, зато есть танцы.

На следующем матче «Ротора» 16 тысяч зрителей кричали: «Губерниев – гондон». Я сильно порадовался. Это огромный элемент славы и промоушна. Был бы на трибунах, покричал бы с ними.

Глушакову сейчас просто нужно делать свое дело. Непонятно, кто там прав, но получается так, что из-за хорошего отношения к сильному итальянскому специалисту мы гнобим собственного футболиста. Хорошо ли это?

Не хочу сейчас сравнивать Глушакова с великими, но после неудачной игры на чемпионате мира Льву Ивановичу Яшину прокалывали колеса на его автомобиле, а Москва неистовствовала. Ему даже пришлось на полгода уехать на рыбалку.

– Уходить из «Спартака» Глушакову не стоит?

– Фанаты на стадионе – это не вся Россия. Не думаю, что люди, которые смотрят за играми любимой команды по телевидению, скандируют дома кричалки в адрес Дениса.

Глушакову нужно сделать два хет-трика, вернуться в сборную – и ситуация перевернется. Те же, кто материл его, возведут обратно на пьедестал. Денису нужно потерпеть, – сказал Губерниев.