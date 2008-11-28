«Ростов» построит новую базу рядом с «Ростов-Ареной» с 9 полями и манежем

«Ростов» построит новую клубную базу.

Она расположится рядом с «Ростов-Ареной» на левом берегу Дона. Проектные работы должны выполнить до ноября 2019 года.

Базу построят на участке в 18 гектаров. Из федерального бюджета на строительство футбольного комплекса будет направлено 473,4 миллиона рублей.

На базе будут предусмотрены общежития для футболистов, детская академия, девять тренировочных полей, из них семь – с натуральным покрытием. Также будет построен крытый манеж.

База «Ростова» станет частью спортивного кластера на левом берегу Дона. В него войдут «Ростов-Арена», большая спортивная площадка, ледовый дворец, гандбольная арена, гребной канал и конноспортивная школа.

Ожидается, что окончательно кластер будет сформирован до 2025 года.