Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Ростов» построит новую базу рядом с «Ростов-Ареной» с 9 полями и манежем

    Теги Ростов премьер-лига Россия бизнес Ростов-Арена Футбол

    «Ростов» построит новую клубную базу.

    Она расположится рядом с «Ростов-Ареной» на левом берегу Дона. Проектные работы должны выполнить до ноября 2019 года.

    Базу построят на участке в 18 гектаров. Из федерального бюджета на строительство футбольного комплекса будет направлено 473,4 миллиона рублей.

    На базе будут предусмотрены общежития для футболистов, детская академия, девять тренировочных полей, из них семь – с натуральным покрытием. Также будет построен крытый манеж.

    База «Ростова» станет частью спортивного кластера на левом берегу Дона. В него войдут «Ростов-Арена», большая спортивная площадка, ледовый дворец, гандбольная арена, гребной канал и конноспортивная школа.

    Ожидается, что окончательно кластер будет сформирован до 2025 года.

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться