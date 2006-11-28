Рамоса не привлекут к ответственности из-за данных Football Leaks о нарушении антидопинговых правил

Защитника «Реала» Серхио Рамоса не привлекут к ответственности в связи с расследованием Football Leaks и Spiegel о том, что испанец дважды нарушил антидопинговые правила за последние два года, сообщает ESPN со ссылкой на свои источники.

Der Spiegel на основании документов Football Leaks утверждал, что Рамос провалил допинг-тест в 2017 году после финала Лиги чемпионов с «Ювентусом», а также в апреле нарушил антидопинговые правила после матча Ла Лиги с «Малагой».

Источники в УЕФА сообщили ESPN, что организация вместе с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) приняли объяснения «Реала», согласно которым произошедшее в финале Лиги чемпионов было вызвано административной ошибкой: клубный врач забыл внести информацию о препарате в протокол футболиста.

Источники в Ла Лиге и в Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) сообщили ESPN, что они не будут принимать мер по тесту Рамоса после матча с «Малагой», поскольку антидопинговое агентство Испании AEPSAD не передало им доказательств правонарушений.

После того, как Рамос написал в твиттере в субботу, что допинг-офицер позволил ему принять душ, Der Spiegel опубликовал письмо, в котором допинг-офицер опроверг, что разрешал ему мыться.

Сообщается, что это письмо подлинное и было частью расследования, проведенного AEPSAD.

По итогам расследования директор AEPSAD Хосе Луис Террерос решил, что после рассмотрения соответствующей информации никаких дисциплинарных мер не требуется.

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