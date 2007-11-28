«Локомотив» выиграл матч в Лиге чемпионов впервые за 14 лет

обыграл «Галатасарай» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:0).

Эта победа стала для московской команды первой в текущем розыгрыше ЛЧ и первой в турнире за 14 лет.

В предыдущий раз «Локомотив» побеждал в Лиге чемпионов в 2004 году – в матче 1/8 финала был обыгран «Монако» (2:1).

В сезоне-2005/06 железнодорожники победили македонский клуб «Работнички» в ЛЧ, но тогда игра проводилась в рамках квалификации.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Галатасарай».

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