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    «Локомотив» выиграл матч в Лиге чемпионов впервые за 14 лет

    Теги Локомотив Галатасарай Лига чемпионов Футбол

    «Локомотив» обыграл «Галатасарай» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:0).

    Эта победа стала для московской команды первой в текущем розыгрыше ЛЧ и первой в турнире за 14 лет.

    В предыдущий раз «Локомотив» побеждал в Лиге чемпионов в 2004 году – в матче 1/8 финала был обыгран «Монако» (2:1).

    В сезоне-2005/06 железнодорожники победили македонский клуб «Работнички» в ЛЧ, но тогда игра проводилась в рамках квалификации.

    Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Галатасарай».

    Локомотив Россия – Галатасарай Турция 2:0 (1:0, 1:0)
    Дата проведения
    28 ноября, 20.55, «стадион Локомотив»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 43 Крыховяк, 2:0 – 54 Игнатьев.
    ЛокомотивГильерме, Игнатьев, Чорлука, Кверквелия, Рыбус, Ан. Миранчук, Крыховяк, Денисов, Ал. Миранчук (Баринов, 77), Смолов (Эдер, 88), Фарфан (Ротенберг, 90).
    ГалатасарайМуслера, Кабак, Нагатомо, Линнес (Мариано, 89), Азиз, Фернандо (Фегули, 59), Донк, Родригеш, Ндиайе (Инан, 68), Оньекуру, Дердийок.
    Предупреждения:
    Азиз (34), Чорлука (66), Фарфан (74).

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