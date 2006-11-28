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    Матч на первенство мира. Тай-брейк. Карлсен и Каруана проведут 4 партии с контролем времени 25 минут

    Теги результаты Магнус Карлсен матч на первенство мира Фабиано Каруана Шахматы

    Сегодня в Лондоне состоится тай-брейк матча за мировую шахматную корону между норвежцем Магнусом Карлсеном и американцем Фабиано Каруаной.

    Все 12 партий основного поединка завершились вничью.

    Матч на первенство мира

    Лондон, Великобритания

    Тай-брейк

    Начало – 18.00 по московскому времени

    Фабиано Каруана (США) – Магнус Карлсен (Норвегия)

    Счет в матче – 6:6

    ПРИМЕЧАНИЕ: шахматисты проведут 4 партии с контролем времени 25 минут + 10 секунд на ход.

    Если счет остается равным, то играются 2 партии с контролем 5 минут + 3 секунды на ход, и далее при необходимости еще 4 блиц-матча из 2 партий.

    Если 10 партий не выявят победителя, то играется решающая партия, в которой белые имеют 5 минут, черные – 4, с добавлением 3 секунд после 61-го хода, ничья в пользу черных.

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