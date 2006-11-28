Матч на первенство мира. Тай-брейк. Карлсен и Каруана проведут 4 партии с контролем времени 25 минут

Сегодня в Лондоне состоится тай-брейк матча за мировую шахматную корону между норвежцем Магнусом Карлсеном и американцем Фабиано Каруаной.
Все 12 партий основного поединка завершились вничью.
Матч на первенство мира
Лондон, Великобритания
Тай-брейк
Начало – 18.00 по московскому времени
Фабиано Каруана (США) – Магнус Карлсен (Норвегия)
Счет в матче – 6:6
ПРИМЕЧАНИЕ: шахматисты проведут 4 партии с контролем времени 25 минут + 10 секунд на ход.
Если счет остается равным, то играются 2 партии с контролем 5 минут + 3 секунды на ход, и далее при необходимости еще 4 блиц-матча из 2 партий.
Если 10 партий не выявят победителя, то играется решающая партия, в которой белые имеют 5 минут, черные – 4, с добавлением 3 секунд после 61-го хода, ничья в пользу черных.