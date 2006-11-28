Матч на первенство мира. Тай-брейк. Карлсен и Каруана проведут 4 партии с контролем времени 25 минут

Сегодня в Лондоне состоится тай-брейк матча за мировую шахматную корону между норвежцем Магнусом Карлсеном и американцем Фабиано Каруаной.

Все 12 партий основного поединка завершились вничью.

Матч на первенство мира

Лондон, Великобритания

Тай-брейк

Начало – 18.00 по московскому времени

Фабиано Каруана (США) – Магнус Карлсен (Норвегия)

Счет в матче – 6:6

ПРИМЕЧАНИЕ: шахматисты проведут 4 партии с контролем времени 25 минут + 10 секунд на ход.

Если счет остается равным, то играются 2 партии с контролем 5 минут + 3 секунды на ход, и далее при необходимости еще 4 блиц-матча из 2 партий.

Если 10 партий не выявят победителя, то играется решающая партия, в которой белые имеют 5 минут, черные – 4, с добавлением 3 секунд после 61-го хода, ничья в пользу черных.