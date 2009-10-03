КХЛ. «Автомобилист» в гостях у «Адмирала», «Куньлунь» проиграл «Магнитке», «Барыс» против ЦСКА

В регулярном чемпионате КХЛ состоится 3 матча.

Игра между «Салаватом Юлаевым» и рижским «Динамо» была перенесена на 10 января.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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