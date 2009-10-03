КХЛ. «Автомобилист» в гостях у «Адмирала», «Куньлунь» проиграл «Магнитке», «Барыс» против ЦСКА

В регулярном чемпионате КХЛ состоится 3 матча.
Игра между «Салаватом Юлаевым» и рижским «Динамо» была перенесена на 10 января.
КХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 3 октября, 10.00, «Фэйян Арена»
- 0:1 – 26 Антипин (Эллисон, Мозякин)
- 0:2 – 51 Варфоломеев (Чибисов, Любимов)
- 0:3 – 53 Варфоломеев (Чибисов)
- 1:3 – 59 Йип (Граньяни)
- Дата проведения
- 3 октября, 12.30, «Фетисов-Холл»
- Дата проведения
- 3 октября, 16.30, «Дворец спорта «Казахстан»»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.