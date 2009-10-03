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    КХЛ. «Автомобилист» в гостях у «Адмирала», «Куньлунь» проиграл «Магнитке», «Барыс» против ЦСКА

    Теги Металлург Мг ЦСКА Автомобилист результаты КХЛ Барыс Адмирал Куньлунь Ред Стар Хоккей

    В регулярном чемпионате КХЛ состоится 3 матча. 

    Игра между «Салаватом Юлаевым» и рижским «Динамо» была перенесена на 10 января. 

    КХЛ

    Регулярный чемпионат

    Куньлунь – Металлург Мг 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
    Дата проведения
    3 октября, 10.00, «Фэйян Арена»
    Онлайн матча Видео
    0:1 – 26 Антипин (Эллисон, Мозякин)
    0:2 – 51 Варфоломеев (Чибисов, Любимов)
    0:3 – 53 Варфоломеев (Чибисов)
    1:3 – 59 Йип (Граньяни)
    Адмирал – Автомобилист 0:0 (1 период)
    Дата проведения
    3 октября, 12.30, «Фетисов-Холл»
    Онлайн матча Видео
    Барыс – ЦСКА
    Дата проведения
    3 октября, 16.30, «Дворец спорта «Казахстан»»
    Онлайн матча Видео

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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