Коноплянка о матче с «Локо: «В первом тайме подумали, что играем с «Барселоной»

Хавбек «Шальке» Евгений Коноплянка подвел итоги победного матча против (1:0) в Лиге чемпионов.

«Три очка — это самое главное. В первом тайме было очень тяжело. Мы даже подумали, что с нами играет . Правда. Ребята хорошо играли, но здорово, что мы сумели показать свой характер и переломить ход матча во втором тайме.

Мне было непросто играть против Игнатьева. Он хорошо подключался, заставил меня попотеть в первом тайме. Хорошо, что во втором получилось наоборот.

Это Лига чемпионов, здесь нет слабых команд. Мы понимали, что «Локомотив» — хорошая команда, которая играет дома. 12-й игрок гнал вперед, поэтому нам непросто было перестроиться.

Поддержку наших болельщиков тоже чувствовали. Они всегда с нами, мы их всегда слышим. Какой бы ни был у нас период, они от нас не отворачиваются и идут с нами до конца. Это очень приятно.

Можно ли назвать «Шальке» лидером [в борьбе] за выход из группы? Шансы 50 на 50. Мы можем дома проиграть «Локомотиву» или еще где-то. Все команды равны, так что у всех есть шансы на выход. Как минимум — в , – сказал Коноплянка.