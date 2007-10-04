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    Коноплянка о матче с «Локо: «В первом тайме подумали, что играем с «Барселоной»

    Теги Локомотив Шальке Лига чемпионов Евгений Коноплянка Футбол

    Хавбек «Шальке» Евгений Коноплянка подвел итоги победного матча против «Локомотива» (1:0) в Лиге чемпионов.

    «Три очка — это самое главное. В первом тайме было очень тяжело. Мы даже подумали, что с нами играет «Барселона». Правда. Ребята хорошо играли, но здорово, что мы сумели показать свой характер и переломить ход матча во втором тайме.

    Мне было непросто играть против Игнатьева. Он хорошо подключался, заставил меня попотеть в первом тайме. Хорошо, что во втором получилось наоборот.

    Это Лига чемпионов, здесь нет слабых команд. Мы понимали, что «Локомотив» — хорошая команда, которая играет дома. 12-й игрок гнал вперед, поэтому нам непросто было перестроиться.

    Поддержку наших болельщиков тоже чувствовали. Они всегда с нами, мы их всегда слышим. Какой бы ни был у нас период, они от нас не отворачиваются и идут с нами до конца. Это очень приятно.

    Можно ли назвать «Шальке» лидером [в борьбе] за выход из группы? Шансы 50 на 50. Мы можем дома проиграть «Локомотиву» или еще где-то. Все команды равны, так что у всех есть шансы на выход. Как минимум — в Лигу Европы», – сказал Коноплянка.

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