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    Тарасова получила ТЭФИ как лучший комментатор. Она обошла Губерниева и Стогниенко

    Теги Татьяна Тарасова телевидение Первый канал Дмитрий Губерниев Владимир Стогниенко Нобель Арустамян Роман Гутцайт Фигурное катание

    Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова получила телевизионную премию ТЭФИ.

    Известный специалист победила в номинации «Ведущий спортивной программы/спортивный комментатор». Во время Олимпийских игр в Пхенчхане Тарасова работала на трансляциях фигурного катания на Первом канале.

    Помимо Тарасовой, на награду были номинированы комментатор биатлона Дмитрий Губерниев, а также футбольные комментаторы Владимир Стогниенко, Роман Гутцайт и Нобель Арустамян.

    «Поздравляю Татьяну Анатольевну Тарасову с победой в номинации «Спортивный комментатор/ведущий спортивной программы». Уступить ТЭФИ такой женщине – большая радость», – написал в инстаграме Губерниев.

    «Нет более мощного и независимого человека на ТВ». У Татьяны Тарасовой – ТЭФИ!

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