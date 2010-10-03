Тарасова получила ТЭФИ как лучший комментатор. Она обошла Губерниева и Стогниенко

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова получила телевизионную премию ТЭФИ.

Известный специалист победила в номинации «Ведущий спортивной программы/спортивный комментатор». Во время Олимпийских игр в Пхенчхане Тарасова работала на трансляциях фигурного катания на Первом канале.

Помимо Тарасовой, на награду были номинированы комментатор биатлона Дмитрий Губерниев, а также футбольные комментаторы Владимир Стогниенко, Роман Гутцайт и Нобель Арустамян.

«Поздравляю Татьяну Анатольевну Тарасову с победой в номинации «Спортивный комментатор/ведущий спортивной программы». Уступить ТЭФИ такой женщине – большая радость», – написал в инстаграме Губерниев.

«Нет более мощного и независимого человека на ТВ». У Татьяны Тарасовой – ТЭФИ!