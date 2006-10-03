Гендиректор «Ювентуса» Маротта ведет переговоры с «Интером»

Генеральный директор Беппе Маротта может продолжить карьеру в «Интере».

61-летний итальянец ранее заявил, что 25 октября покинет туринский клуб после восьми лет работы.

Маротта уже провел встречу с главным представителем Suning Group (компания владеет «Интером» – прим. Sports.ru) в Милане Стивеном Цангом.

Стороны обсудили план по возвращению на первые места в Италии и Европе, и Маротта, очевидно, дал согласие, сообщает Tuttosport.

При Маротте выиграл семь чемпионских титулов, четыре Кубка Италии, три итальянских Суперкубка и дважды доходил до финала Лиги чемпионов.

Ранее Маротта отработал 9 лет в «Сампдории» и там сделал себе имя.