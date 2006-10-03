Евгений Кафельников: «Каррера круче Гончаренко»

Олимпийский чемпион по теннису и болельщик Евгений Кафельников сравнил главного тренера красно-белых Массимо Карреру с Виктором Гончаренко, возглавляющим .

«Надеюсь, нового тренера у «Спартака» не будет. Я за Карреру. Это хороший специалист и идеальный мотиватор.

Кто круче – Каррера или Гончаренко? Конечно, Каррера. Где играл Каррера и где играл Гончаренко», – сказал Кафельников во время прямого эфира в своем инстаграме.

«Реал» играл примитивно, ЦСКА все равно повезло, Влашич и Гончаренко – супер