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    Евгений Кафельников: «Каррера круче Гончаренко»

    Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Евгений Кафельников Виктор Гончаренко Массимо Каррера Р-Спорт Футбол

    Олимпийский чемпион по теннису и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников сравнил главного тренера красно-белых Массимо Карреру с Виктором Гончаренко, возглавляющим ЦСКА.

    «Надеюсь, нового тренера у «Спартака» не будет. Я за Карреру. Это хороший специалист и идеальный мотиватор.

    Кто круче – Каррера или Гончаренко? Конечно, Каррера. Где играл Каррера и где играл Гончаренко», – сказал Кафельников во время прямого эфира в своем инстаграме.

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