Акинфеев дисквалифицирован на один матч Лиги чемпионов

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев пропустит один матч Лиги чемпионов из-за дисквалификации, сообщили в .

Голкипер был удален в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с (1:0). Румынский арбитр Овидиу Хацеган уже в компенсированное время показал Акинфееву две желтые карточки в течение нескольких секунд за споры.

«Мы подтверждаем, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев дисквалифицирован на один матч из-за двух желтых карточек, которые он получил в одной и той же игре. Дисквалификации на большее число матчей для Акинфеева не будет», – сообщили в УЕФА.

Таким образом, Акинфеев не примет участия в матче 3-го тура Лиги чемпионов с «Ромой», который пройдет 23 октября в Италии.

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